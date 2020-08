Kijktip voor vanavond: de documentaire ‘Whitney’ is te zien op televisie

Je draait net de dop op je after sun, let twee tellen niet op en hallo, het is herfst. En wat doen we als het herfst is (of aanvoelt als)? Juist, we kruipen de bank op. Daarom een welkome kijktip voor vanavond: de documentaire ‘Whitney’ is te zien op NPO3.

Het tragische leven van Whitney Houston was jarenlang voer voor de roddelpers, maar hoe zat het nou echt? In de documentaire Whitney vertellen familieleden openhartig over de superster en werpen ze een blik op zowel de successen als de problemen die ze had.

Overlijden

Whitney Houston overleed op 11 februari 2012. Een zwarte dag voor Beverly Hills, Hollywood en voor de rest van de wereld. Op 48-jarige leeftijd werd de zangeres dood gevonden in het bad van haar hotelkamer in het Beverly Hills Hotel. Volgens de lijkschouwer stierf Houston door verdrinking, mogelijk na een hartaanval te wijten aan een medisch probleem en het gebruik van drugs.

Afscheid

Hoewel haar uitvaart groots werd ‘gevierd’ – Alicia Keys, Stevie Wonder, Beyoncé, Jay-Z en Elton John waren aanwezig – werd de herinnering aan ’s werelds succesvolste zwarte zangeres aller tijden getroebleerd door haar drugsverleden, de explosieve relatie met Bobby Brown, de verdeling van de erfenis en de psychische problemen van dochter Bobbi Kristina Brown. De documentaire Whitney viert het leven van de zangeres en probeert ook de hoofdvraag te beantwoorden: hoe heeft het zover kunnen komen?

Whitney is te zien om 21:15 uur op NPO3.

