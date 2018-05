Kijktip voor vanavond: Nederland staat op tegen kanker

Vanavond om 21.20 uur is het zover: dan is Nederland staat op tegen kanker te zien bij de AVROTROS op NPO1. Zo heet de liveshow van KWF Kankerbestrijding die ook dit jaar weer live wordt uitgezonden vanuit Alkmaar.

Caroline Tensen presenteert, Gerard Joling, Maan en Caro Emerald brengen een muzikale ode aan een dierbare en Anita Witzier, Peter R. de Vries en Arjen Robben kruipen in een heel bijzondere rol. Ook is er aandacht voor de sponsorrun Rennen tegen kanker. Onder aanvoering van actrice Marlijn Weerdenburg rent bekend en onbekend Nederland om geld op te halen voor kankeronderzoek. En ook team VIVA rent mee! De start en finish komen uitgebreid in beeld, dus dat mag je niet missen.

Kijk je ook mee?