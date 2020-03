Op VIVA.nl delen we iedere week uitgebreide Netflix-lijstjes, met de nieuwste tips van de streamingdienst. Maar we weten allemaal: er is meer dan Netflix. Wat is er nog meer te zien? Wij hebben heerlijk kijkvoer voor dit weekend voor je op een rij gezet.

My spy

JJ (Dave Bautista) is een belangrijke CIA-agent, maar dan loopt een van zijn missies totaal uit de hand. Hij krijgt nog één kans om zijn carrière te redden tijdens een undercover-operatie maar al snel wordt hij ontmaskerd door de negenjarige Sophie die hem dreigt te vermoorden. Grappige komedie!

Vanaf 12 maart in de bioscoop.

De vlucht van Ronnie

Ronnie Flex groeide de laatste jaren uit tot een van Nederlands populairste artiesten. Regisseur Sacha Vermeulen legt in deze documentaire ook de keerzijde van zijn gigantische succes vast. Want hoewel de rapper prijs op prijs wint, worstelt hij ook met de druk, drank- en drugsproblemen en heftige depressies.

Vanaf 13 maart op het YouTube-kanaal van NPO3.

Lost girls

Wanneer haar dochter Shannan (Thomasin McKenzie) verdwijnt en de politie niks doet, besluit Mari (Amy Ryan) haar eigen zoektocht te starten, Wanneer ze ontdekt dat Shannan deel uitmaakte van een netwerk van sekswerkers, komt ze er al snel achter dat nog veel meer vrouwen onder soortgelijke omstandigheden zijn verdwenen.

Vanaf 13 maart op Netflix.

Formule 1

Bonustip van onze hoofdredacteur Debby: ‘Na maanden wachten is het zondag eindelijk zover: de start van het nieuwe Formule 1 seizoen. Op zondag 15 maart om exact 7:10 starten Max, Lewis, Charles en consorten de bolides in Melbourne en – mocht het corona virus geen roet in het eten gooien – strijkt de hele karavaan op zondag 3 mei neer op ons eigen circuit in Zandvoort. Genoeg reden om vanavond alvast het nieuwe seizoen F1 op Netflix te bingen.’

Au pairs

Nog een bonustip van de redactie: Au Pairs, te kijken via NPOplus. Je biezen pakken, vliegen naar het buitenland en je intrek nemen bij een gezin waar je ‘slechts’ op de kinderen hoeft te passen. Wie droomde er vroeger niet van? In de serie Au Pairs van BNNVARA volgen we Lily, Leah, Gohar en Sharel op weg naar hun buitenlandse oppasavontuur. En spoiler: het is heus niet alleen maar rozengeur en manenschijn.

Fijn weekend!

