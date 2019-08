‘Killing By My Fame’: een docu over zelfmoorden van realitysterren (zoals Sophie Gradon van Love Island)

Toen de eerste editie van ‘Love Island’ in 2015 in het Verenigd Koninkrijk werd uitgezonden, werd vrijwel meteen duidelijk dat een deelname aan reality-tv in tijden van Instagram je gouden bergen likes, comments en followers opleveren. Maar helaas werd na de tweede editie in 2016 ook duidelijk dat die plotselinge faam je de kop kan kosten. In ‘Killing By My Fame’ worden de zelfmoorden van Sophie Gradon, Mike Thalassitis en Jeremy Kyle onder de loep genomen.

Het verhaal van Sophie Gradon is inmiddels bekend: vlak na haar deelname aan ‘Love Island’ werd haar levenloze lichaam in haar ouderlijk huis gevonden. Later werd bevestigd dat het om zelfdoding zou gaan. Maar Sophie’s verhaal kreeg een bijzondere nasleep: drie weken na haar overlijden pleegde ook haar vriend Aaron Armstrong zelfmoord.

En daar bleef het niet bij. Ook Mike Thalassitis, deelnemer van ‘Love Island’ in 2017, pleegde zelfmoord. Evenals Steve Dymond, bekend van de Britse ‘The Jeremy Kyle Show’, een talkshow waarbij mensen met problemen in de studio worden uitgenodigd om samen met de presentator en het ‘aftercare’ team de problemen oplossen. De succesvolle show is direct na het overlijden van Dymond van de buis gehaald.

Killing By My Fame

Reden genoeg voor BBC Three om een documentaire te maken over de plotselinge faam, de giftige masculiniteit, social media en zelfmoord in relatie tot reality-tv. De documentaire zal een uur duren en wordt geschreven en geregisseerd door Reggie Yates, bekend van de documentaire ‘Outside Man’ op Netflix.

‘Ik ben opgegroeid in televisie en ik ben nog steeds gefascineerd door de evolutie van reality-tv. Ik heb me vaak afgevraagd hoe de invloed van van zo’n plotselinge wervelwindfaam werkt als de camera’s weg zijn,’ aldus Reggie.

‘Al te vaak kijkt het publiek niet verder dan de glamour en populariteit die gepaard gaan met de publieke belangstelling. Maar in deze documentaire onderzoeken we de échte impact die onmiddelinge roem kan hebben.’

Heb jij hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 (24/7 bereikbaar) en 113.nl.

Bron: The Tab | Beeld: Love Island UK