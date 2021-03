‘Killing Eve’ komt met allerlaatste seizoen, maar er is ook goed nieuws

De rollercoaster waar Eve en Villanelle al drie seizoenen in zitten, komt tot een einde. In 2022 gaat het vierde en tevens allerlaatste seizoen van hitserie Killing Eve in première. Toch gloort er ook wat hoop aan de horizon…

De makers hinten namelijk dat er wellicht een spin-off komt van ‘Killing Eve’. De producent is nu druk bezig met het bedenken van spin-off ideeën om het ‘Killing Eve’-universum uit te breiden. Er is nog niets officieel aangekondigd, maar het betekent wel dat we misschien toch geen definitief afscheid hoeven nemen van de geweldige Sandra Oh en Emmy Award-winnaar Jodie Comer.

‘Spannend en onvoorspelbaar’

In een interview met TVLine vertelde Oh een tijdje terug dat de serie ‘een van de beste dingen is’ die haar in haar carrière is overkomen. ‘Ik heb er zin in om snel weer in haar onnavolgbare geest te duiken. Ik ben heel dankbaar voor de hele cast en crew die ons verhaal tot leven hebben gebracht en de fans die ons vergezellen in een spannend en onvoorspelbaar vierde seizoen.’

Ook Comer belooft een afscheid met een bang. ”Killing Eve’ is een ongelooflijke reis geweest waar ik altijd dankbaar voor zal zijn. Hoewel alle goede dingen voorbij gaan, is het nog niet over. We willen van dit seizoen eentje voor in de boeken maken.’

Kritiek

Hoewel de serie, gemaakt door Phoebe Waller-Bridge, Emerald Fennell en Suzanne Heathcote, alle lof krijgt, is er ook kritiek. Op een foto vanuit de writer’s room blijkt namelijk iedereen in die ruimte wit. Producent Sally Greenwald erkent dat de serie het qua diversiteit beter moet doen. ‘We zijn ons daar heel bewust van en ik neem er mijn volle verantwoordelijkheid voor. Je ziet die kamer vol met briljante vrouwelijke schrijvers, en we hebben een heel sterke LGBTQ-vertegenwoordiging, maar het is niet goed genoeg en we kunnen beter.’

Op dat laatste seizoen moeten fans nog wel even wachten. De opnames gaan binnenkort van start in Engeland. De opnames zijn later gestart vanwege – je raadt het nooit – corona. De première staat nu op een onbekende datum in 2022 gepland. Nouja, hebben we weer wat om naar uit te kijken…

Bron: Bustle | Beeld: Brunopress