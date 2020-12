Zó reageerde Kim Cattrall op de comeback van ‘Sex and the City’

Het was gisteren een heuglijke dag voor ‘Sex and the City’-fans. Toen werd bekend dat er toch echt een reboot van de serie aan zit te komen. De gehele cast doet weer mee, behalve Kim ‘Samantha’ Cattrall. De actrice legt uit waarom zij er geen zin meer in heeft.

Het nieuws dat Kim bedankt voor nieuwe Sex and the City-afleveringen mag niet echt een verrassing heten. In voorgaande jaren maakte de actrice al duidelijk dat zij een comeback niet ziet zitten. ‘It’s a no from me’, zei ze in 2o19 nog stellig in een interview met The Daily Mail. Deze week reageerde ze ook op het nieuws dat die nieuwe SATC-afleveringen er toch echt aan komen.

Gekooide vogel

‘Ik heb toen heel veel plezier gehad en het is altijd leuk om je op nieuw terrein te begeven’, zegt Kim tegen de Women’s Prize of Fiction. ‘Weglopen, ook al is dat het enige wat je kunt doen, gaat altijd gepaard met een soort van schaamte denk ik. Dat moet je loslaten. Je wil niet een gekooide vogel worden.’ Met andere woorden: je moet weten wanneer het hoogtepunt geweest is.

Teleurstelling

Kim weet dat haar afwijzing haar niet in dank wordt afgenomen. ‘Ik weet nog dat er een hoop teleurstelling was op social media toen ik zij dat ik niet nog een film wilde maken. Het was verbazingwekkend wat sommige mensen me schreven: dat zij naar hun werk gingen en hun collega’s en werkuren ook niet fijn vonden, maar het wél deden. Dus als jij ongelukkig bent, moet een ander dat ook zijn?’

De actrice voegt eraan toe dat ze zichzelf een mazzelaar vindt omdat ze ‘de keus’ heeft te bedanken voor de rol van Samantha. ‘Daar heb ik veel geluk mee, en daar ben ik heel beschermend over. Ik zou nooit goed zijn in iets doen wat ik niet echt wil doen.’

Bron: Stylecaster | Beeld: Brunopress