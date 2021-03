‘Kim en Kanye spreken elkaar niet meer’

Ondanks het feit dat iedereen hoopte op een vriendschappelijke scheiding, lijkt het tussen Kim Kardashian en Kanye West nu toch een andere kant op te koersen. Volgens ingewijden spreken de twee ex-geliefden elkaar niet meer.

Kanye zou zelfs zijn telefoonnummer veranderd hebben. Daardoor kan Kim de vader van haar kinderen alleen nog maar bereiken via zijn beveiliging. Ondanks dat gebrek aan contact, passen ze wel beurtelings op de kinderen. Kanye komt op bezoek wanneer Kim niet thuis is. Ingewijden zeggen tegenover Page Six dat zij ‘helemaal oké’ is met deze wat kille aanpak.

Leger van nanny’s

‘Ze vertrouwt Kanye met de kinderen. Hij houdt van ze en ziet ze vaak. Wanneer hij naar haar huis komt, gaat zij de deur uit. Ze hebben een heel leger van nanny’s die die transitie mogelijk maakt zonder dat ze elkaar hoeven te spreken.

Familiehuis

De twee steggelden een tijdje over het familiehuis. Al het land rondom het huis is van Kim, maar het huis is in bezit van Kanye. De renovatiekosten van het huis hebben ze gesplit. De realityster heeft zich vurig ingezet om het huis te houden omdat hun kinderen daar zijn opgegroeid. Ondertussen heeft de rapper nog zijn ranch in Wyoming. ‘Omdat hij nu in Los Angeles werkt, kan hij de kinderen regelmatig zien. Maar Kim wil niet dat de kinderen op-en-neer reizen van L.A. naar Wyoming.’

Of die regeling in de toekomst dus ook zo vlekkeloos verloopt, is nog maar de vraag…

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Page Six | Beeld: Brunopress