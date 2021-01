Kim Feenstra steekt moeders in coronatijd een hart onder de riem

Moeder (in spé) zijn in coronatijd gaat niet altijd over rozen. Plots zit je 24/7 thuis, waar je zorg moet dragen én werken tegelijk. Om over de bijkomstige stress en onzekerheden maar te zwijgen. Kim Feenstra weet er alles van, en steekt op Instagram alle moeders een hart onder de riem.

Kim is ervaringsdeskundige, want was zwanger van haar eerste kindje toen de pandemie net op kwam zetten. Op Instagram deed destijds uitgebreid verslag van haar zwangerschapskwalen en -ervaringen. 16 oktober 2020 werd haar zoontje Brooklyn Baby Tailor geboren.

Preach, Kim

Op Instagram geeft het model nu een peptalk aan alle moeders. ‘Dit is een berichtje voor alle moeders die 2020 hebben overleefd. Die zwanger zijn geworden en kinderen hebben gekregen tijdens een wereldcrisis. De moeders die single zijn achtergebleven en er zowel emotioneel als financieel alleen voor kwamen te staan. De mama’s die geen kraambezoek konden ontvangen en de mama’s die home schooling als een nieuwe uitdaging aannamen’, steekt ze van wal.

Voor álle moeders

‘De moeders die voor het eerst moeder werden en dealden met onzekerheden en waarvan Google hun beste vriend werd. De moeders die afgezonderd waren van hun familie en vrienden. Die financiële stress hebben ervaren en te maken kregen met mentale en of fysieke problemen. De moeders die graag op een festival hadden willen staan in plaats van een wijntje in de tuin. Of de moeders die graag een tuin hadden gehad maar in de zomer een opklap stoeltje voor de deur hebben gezet. Moeders die huilend in slaap vielen en toch de volgende dag met het goede been uit bed stapten. En moeders die geïsoleerd waren van hun eigen moeders of die hun moeders hebben verloren. Ook de moeders die hun kinderen moeten missen of afscheid moesten nemen…’, gaat ze verder.

2021

‘En de moeders die nog geen moeders zijn en struggelen met een kinderwens. De moeders die strijden voor hun zieke kinderen. De frustraties, de eenzaamheid en de vermoeidheid. Tegen die moeders wil ik graag zeggen: You rock momma! Slechte dagen maken je nog geen slechte moeder. En geen fysiek kindje maakt je nog niet geen echte moeder. Je hebt een keihard jaar overleefd. 2021, we got this!’, besluit Kim Feenstra haar relaas.

