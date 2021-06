Kim Feenstra steekt mensen met kinderwens hart onder de riem: ‘Hou vol’

Het model geniet ontzettend van het moederschap. ‘Hij is makkelijk en vind alles prima. Het samenzijn vind ik het mooiste wat er is. En dat hij met mij mee kan als ik moet werken. Dat hij al zoveel ziet en leert.’

Dankbaar

Al langer droomde Kim ervan om moeder te worden en ze is ‘FUCKING dankbaar’ dat die droom is uitgekomen. ‘Dat zo een klein (nu nog) wondertje zoveel groots en moois brengt in ons leven, vind ik heel bijzonder.’

Kinderwens

Het model hoopt dat iedereen met een kinderwens dat ook mag ervaren. ‘Oprecht. Want ik weet dat een (onvervulde) kinderwens pijnlijk, eenzaam en hard kan zijn. Hou hoop en heb lief. Het leven kan je nog wel eens verrassen.’

