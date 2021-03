Kim Feenstra is de afgelopen tijd kritisch geweest over het coronabeleid. De maatregelen houden haar dan ook niet tegen. Het model pakte haar koffers om net als een hoop andere BN’ers vakantie te vieren op de warme Nederlandse Antillen.

Kim Feenstra vakantie

Waar Katja Schuurman en Nicolette Kluijver hun tripje naar de Nederlandse Antillen nog probeerden te verhullen, komt Kim ervoor uit dat ze het vliegtuig is ingestapt. Het model plaatste gisteren een foto van haar zoontje Brooklyn die ligt te slapen op een kleedje. ‘Jetlagged, maar nog steeds een baas,’ schrijft ze erbij. Kim deelt ook de locatie: Kontiki Beach Resort – op het zonovergoten eiland Curaçao.

Verjaardag vieren

De verjaardag van Kims vriend Stanley Tailor lijkt de aanleiding te zijn van de zonvakantie. Hij is vandaag jarig. Op haar Instagram Stories is te zien dat ze een verjaardagsetentje hebben in Baoase, een luxe resort op het eiland.

Kritiek op beleid

Het model steekt haar mening over het coronabeleid niet onder stoelen of banken. Het model noemt de campagne rondom de pandemie ‘KAA UU TEE’. In die campagne wordt opgeroepen je te laten vaccineren, zodat iedereen straks meer vrijheid heeft. ‘Want als je je niet zou willen laten vaccineren? Mag je dan straks minder meedoen aan je oude leven voor corona?’ Daarom roept Feenstra de overheid op om de mensen beter te informeren over het vaccin. ‘Maar als je ‘bekend’ bent moet je je mond houden. Vooral als je ook nog model bent. Zucht.’

View this post on Instagram A post shared by Kim Feenstra (@k2im)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Story | Beeld: BrunoPress