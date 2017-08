Kim K. in de dop? Zo bereken je hoeveel je kunt verdienen met jouw Insta-pagina

Doe jij hard je best om zoveel mogelijk Insta-volgers te verzamelen en is het je droom om social influencer te worden? Er is nu een tool waarmee je kunt checken of je goed op weg bent.

Met de Instagram Money Calculator kun je nu berekenen hoeveel er te verdienen valt met jouw Instagrampagina. De tool – ontwikkeld door Influencer MarketingHub – berekent aan de hand van jouw persoonlijke statistieken precies hoeveel je posts waard zijn. Hierbij wordt gelet op het aantal volgers, posts, likes, comments en de betrokkenheid van de volgers.

Checken wat jouw Insta-pagina waard is, is supereasy. Het enige wat je hoeft te doen is je profielnaam invullen. Vervolgens krijg je een schatting van het aantal dollar dat een post van jou gemiddeld oplevert, plus jouw persoonlijke engagement rate. Let wel: de tool kijkt alleen naar je twaalf recentste posts. Oudere kiekjes doen dus niet mee.

Weten of jij op weg bent de nieuwe Kim K. te worden? Klik hier om naar de Instagram Money Calculator te gaan.

Beeld Sanoma Beeldbank