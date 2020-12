Kim & Kanye: geen scheiding, wel een gescheiden leven

Geruchten over het in crisis verkerende huwelijk van Kim Kardashian en Kanye West doen al maanden de ronde. Toch lijkt het er niet op dat het koppel gaat scheiden. In plaats daarvan kiezen Kim en Kanye voor een heel andere strategie.

En die is: als je elkaar niet ziet, heb je ook geen last van elkaar.

Gescheiden levens

Volgens intimi leeft Kimye al maanden gescheiden levens. De ingewijde zegt dat ze met die manier van leven allebei perfect tevreden mee zijn. ‘Zij zit het grootste deel van de tijd in Los Angeles, hij zit in Wyoming met zijn team. Hij is daar zo vaak als ‘ie kan omdat het hij het daar fijn vindt. Ze zijn allebei blij met wat ze dan ook precies doen, net als de kinderen.’ North (7), Saint (5), Chicago (2) en Psalm (1) reizen regelmatig af naar Wyoming om tijd te spenderen met hun vader.

Carrière

Een andere bron staat erop dat beiden tevreden zijn met deze ‘living apart together’-situatie. ‘Dit speelt al maanden. Ze spreken elkaar nog vaak, maar zijn beiden content met hoe het nu gaat.’ Het lijkt ook hun carrière ten goede te komen. Kim werkt hard om advocaat te worden en gevangenen die onterecht vastzitten vrij te krijgen. ‘Dat is haar passie. Haar familie is heel trots op haar.’

Anti-abortus

Scheidingsgeruchten kwamen op gang nadat Kanye dit jaar meldde dat hij mee wilde doen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij maakte toen anti-abortus en anti-vaccinatie opmerkingen die in kamp Kardashian niet lekker in de aarde vielen. Ook rapte hij in het nummer Stronger dat Kim abortus overwoog toen ze zwanger was van hun eerste kind, dochter North én beschuldigde hij Kim van overspel. Nadat ze daarna lange tijd worstelden, lijkt een getrouwd leven zonder elkaar toch de nieuwe modus operandi.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Stylecaster | Beeld: Brunopress