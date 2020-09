Na Kanye’s oncontroleerbare uitbarstingen op social media heeft Kim Kardashian steeds meer moeite met haar man. Kan ze haar oneindige steun voor Kanye’s mentale toestand nog opbrengen? Volgens ‘Page Six’ niet; Kim Kardashian zou willen scheiden van Kanye.

Kim wil scheiden van Kanye

Het huwelijk tussen de realityster en de aspirant-president zou de laatste tijd niet zo lekker lopen, aldus de bron. In juli hield rapper Kanye voor zijn gooi naar het presidentschap een geëmotioneerde speech waarin hij vertelde dat Kim en hij abortus overwogen voor de geboorte van hun oudste dochtertje North. Een intiem geheim, dat nooit naar buiten had mogen komen. De dagen na de speech stuurde de rapper een reeks tweets de wereld in, waarin hij onder andere schreef dat hij al een jaar lang probeert te scheiden van zijn vrouw. Hij verwijderde de tweets vrijwel direct.

Geen flauw idee

En afgelopen weekend was het opnieuw raak. In een reeks, inmiddels verwijderde, tweets haalde Kanye uit naar platenlabels en de muziekindustrie. Hij stelde dat artiesten “slaven zijn van de muziekindustrie”, gooide een van zijn Grammy trofeeën in de wc en piste erover heen – en filmde het tafereel. Ook beweerde hij zelfs dat hij wellicht vermoord zou worden. “Als ik word vermoord laat de witte media je dan niet vertellen dat ik geen goede man was. Wanneer mensen dreigen om je uit mijn leven te halen, weet dan dat ik van je hou”, richtte hij zich via Twitter tot zijn dochter North.

Als gevolg daarvan doken gisteren al de eerste geruchten op. Een bron aan People vertelde dat Kim geen flauw idee had dat hij weer zou gaan twitteren. “Ze zag de tweets en zei: ‘Serieus? Opnieuw?’ Ze doet er alles aan om hem te ondersteunen, maar hij moet dat zelf ook doen. Hij moet er zelf voor zorgen dat hij gezond blijft, ze kan hem niet dwingen zijn medicijnen te nemen. Ze kan hem niets laten doen wat hij niet wil.”

Toch zou het feit dat hij over de abortus-kwestie sprak, de voornaamste reden zijn dat Kim wil scheiden van Kanye.

Eerder drong Kim er publiekelijk op aan om empathie en medeleven aan Kanye te tonen, omdat hij last heeft van een bipolaire stoornis. Nu zou ze met de scheiding wachten tot zijn meest recente bipolaire episode voorbij is. Het koppel is zes jaar getrouwd en heeft vier kinderen: dochtertjes North en Chicago van 7 en 2, zoons Saint en Psalm van 4 en 1 jaar oud.

De mannen van Kim

Het zou voor Kim Kardashian de derde scheiding betekenen. Van 2000 tot 2004 was de reality ster getrouwd met muziekproducent Damon Thomas. Kim was pas 19 jaar toen ze met Thomas in het huwelijksbootje stapte. In een aflevering van Keeping Up With The Kardashians in 2018 vertelt Kim aan Kendall Jenner en Scott Disick dat ze ‘high on ecstasy’ was toen ze met de tien jaar oudere Thomas trouwde. Bij de tweede keer dat ze xtc probeerde, is de beruchte sextape met rapper Ray J. gemaakt. Het verklaart volgens Kim waarom ze sindsdien nooit meer drugs heeft gedaan en nauwelijks alcohol drinkt: “Like, everything bad would happen.”

Na vier jaar liep het huwelijk met Thomas stuk. Hij zou bezitterig, jaloers en manipulatief zijn geweest, zij zou ten koste van alles beroemd willen worden.

In 2011 stapte Kim Kardashian opnieuw in het huwelijksbootje, dit keer met NBA-speler Kris Humphries. Na een korte 72 dagen vroeg Kim een scheiding aan, omdat ze ‘eigenlijk nooit had willen trouwen’. Naar verluidt wilde ze vooral een bruiloft, en geen huwelijk, die uitgebreid werd gedocumenteerd in KUWTK.

Sinds april 2012 heeft ze een relatie met Kanye West, met wie ze in mei 2014 trouwde.