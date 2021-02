Kim spendeert Valentijnsdag zonder Kanye: ‘Ze focust op de toekomst’

Valentijnsdag in huize Kardashian-West ziet er dit jaar totaal anders uit dan de jaren ervoor. Daar waar Kim jarenlang verrast werd met de meest uitbundige cadeaus (duizenden rozen, privé concerten, peperdure ringen), viert ze de dag van de liefde nu alleen.

Volgens bronnen hebben de realityster en de rapper al een tijd nauwelijks contact meer. De scheiding is nog niet rond, maar ze zouden al wel in andere huizen wonen én alleen contact hebben als het moet.

Struggle met faam

De reden van de scheiding zou volgens Pam Anderson, de voormalig oppasser van de Kardashian-zusjes, Kanye’s struggle met de faam van zijn vrouw zijn. ‘Geld, macht, intelligentie, succes en schoonheid zijn zaken waar niet iedereen goed mee om kan gaan. Kim Kardashian heeft al die dingen en dat schrikt sommige mannen af. Ik denk dat Kanye het perfecte voorbeeld is van zo’n man’, meent ze.

Valentijnsdag met kids

Of de vork echt op die manier in de steel zit valt te betwisten, maar wel is duidelijk dat Kim prima gedijt als single mom. Een bron vertelt aan People: ‘Het gaat hartstikke goed met haar. She is doing great. Ze viert Valentijnsdag met haar kinderen en familie, en ze vindt het geweldig om groots uit te pakken voor haar kids.’

Keeping up met Kimye

Eerder werd al bekend dat fans in geuren en kleuren mee kunnen genieten van de relatieperikelen van Kimye, want hun gehele scheiding is gefilmd. In het laatste seizoen van Keeping up with the Kardashians zal dan ook duidelijk worden wat er precies mis is gegaan in het ooit zo geweldige huwelijk van de celebs.

