Fortuin voor jou, fortuin voor mij: Kim en Kanye moeten ruim 90 miljoen dollar verdelen

Waar je normaal ruzie maakt over of die ene CD nu voor jou of mij is (hallo, Acda en de Munnik), hebben Kim en Kanye wel wat meer te verdelen na de scheiding. Denk meer aan een miljoen of 90 waar ze over moeten beslissen. Krijgt de tekst van dat nummer toch ineens een hele andere betekenis.

Het stel gaf elkaar het jawoord onder huwelijkse voorwaarden, waardoor er gelukkig al het een en ander is vastgelegd. Zo is Yeezy voor hem en KKW Beauty voor haar. Voor Kanye betekent dat dat hij 1.04 miljard euro niet hoeft te delen met zijn ex-vrouw, maar zij kan omgekeerd haar vermogen van 619 miljoen euro ook gewoon in eigen zak steken.

Kim Kanye scheiding

Nou goed, dat is in principe vrij helder, maar wat is er nog meer te verdelen? Nou, de socialite krijgt per jaar dat ze getrouwd was met Kanye nog eens 825.000 euro per jaar, dus tel uit je winst. Geen rekenwonder? Geen zorgen, dat is dus een slordige 4,9 miljoen euro. Oh en op de levensverzekering van haar ex-man (die is zo’n 16,5 miljoen euro) blijft Kardashian ook gewoon aanspraak maken.

Gegeven is gegeven

En cadeautjes die eenmaal gegeven zijn, kun je niet ineens weer terugeisen. Van een Mercedes Benz tot de verlovingsring: dat gaat niet meer gebeuren. Toch is daarmee de kous niet af: de twee hebben namelijk nog 90 miljoen dollar, omgerekend 75 miljoen euro, wél op te splitsen. Denk daarbij aan vastgoed (een landgoed in Calabasas, appartement in Miami, twee ranches in Wyoming), maar ook zaken als kunst, auto’s en juwelen. Aangezien Kim graag dichtbij haar familie wil blijven wonen, zal zij waarschijnlijk graag eigenaar worden van de villa van 50 miljoen euro in Calabasas.

Gedeelde voogdij

Dat er een strijd om de kinderen komt, lijken in ieder geval beide partijen te willen voorkomen. Kim wil geen alimentatie en heeft al aangegeven de voogdij over North, Chicago, Psalm en Saint te willen blijven delen, zowel legaal als fysiek. Wat de zakenvrouw ook hoopt te vermijden, is dat al hun vuile was op straat komt te liggen. Nee Kanye, je hoeft niet over álles een nummer te maken.

Einde huwelijk

In januari werd bekend dat Kim en Kanye hadden besloten uit elkaar te gaan. Kim zou een punt achter het huwelijk willen zetten, omdat ze volgens bronnen ‘niet meer weet wat ze nog zou kunnen doen om de boel te redden’. Zo zou ze erop aangedrongen hebben om haar man in therapie te krijgen vanwege zijn geestelijke gesteldheid, maar hij verzette zich daartegen. Vrijdag werd bekend dat de scheiding nu officieel is aangevraagd.

Bron: AD, ANP | Beeld: Brunopress