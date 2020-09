‘Kim ten einde raad door Kanye’s nieuwe tirade over muziekindustrie’

Wie Kanye West volgt op Twitter – en wie Kanye West niet volgt op Twitter, maar afgelopen week simpelweg tijd doorbracht op de interwebs – heeft het vast voorbij zien komen. Kanye’s rimram over oneerlijke contracten in de muziekindustrie en zijn gepis over een Grammy award. Vrouwlief Kim Kardashian zou ten einde raad zijn.

Geen kattenpis

In een reeks, inmiddels verwijderde, tweets haalde Kanye uit naar platenlabels en de muziekindustrie. Hij stelde dat artiesten “slaven zijn van de muziekindustrie”, gooide een van zijn Grammy trofee’s in de wc en piste erover heen – en filmde het tafereel. Ook beweerde hij zelfs dat wellicht vermoord zou worden. “Als ik word vermoord laat de witte media je dan niet vertellen dat ik geen goede man was. Wanneer mensen dreigen om je uit mijn leven te halen, weet dan dat ik van je hou”, richtte hij zich via Twitter tot zijn dochter North.

Geen flauw idee

Een bron aan People vertelt dat Kim geen flauw idee had dat hij weer zou gaan twitteren. “Ze zag de tweets en zei: ‘Serieus? Opnieuw?’ Ze doet er alles aan om hem te ondersteunen, maar hij moet dat zelf ook doen. Hij moet er zelf voor zorgen dat hij gezond blijft, ze kan hem niet dwingen zijn medicijnen te nemen. Ze kan hem niets laten doen wat hij niet wilt.”

De realityster is inmiddels ten einde raad en weet niet meer wat ze moet met Kanye. De rapper leidt aan een bipolaire stoornis, maar weigert vaak zijn medicatie te nemen. “Voor zo’n krachtige vrouw voelt ze zich erg machteloos, ze haat het. Ze houdt heel veel van Kanye, maar hij beseft gewoon niet hoeveel verdriet hij haar doet”, sluit de bron af.

Geestelijke gezondheid

Bij een van Kanye’s eerdere tirades, toen hij sprak over abortus en de muziekindustrie achterwege liet, nam Kim het op voor Kanye’s ongenuanceerde tirades. Op haar stories schreef ze toen:

“Iedereen die dit heeft of een geliefde heeft die hier aan lijdt, weet hoe ongelooflijk moeilijk en pijnlijk het is dit te begrijpen. Ik heb nooit publiekelijk gesproken over hoe dit ons raakt omdat ik heel beschermend ben naar de kinderen en Kanyes recht zijn mentale gezondheid privé te houden. Maar vandaag heb ik het idee dat ik moet reageren op het stigma en de misvattingen rondom geestelijke gezondheid.

“Iedereen die mentale ziekten kent, weet dat je als familie machteloos staat tenzij het slachtoffer een minderjarige is. Mensen die hier ver vanaf staan kunnen veroordelend zijn en niet begrijpen dat het individu zelf mee moet werken om hulp te krijgen, hoe hard geliefden en familie dat ook proberen.”

Briljant maar gecompliceerd

In haar pleidooi verwees ze ook naar Kanyes verleden. “Ik begrijp dat Kanye het onderwerp is van kritiek omdat hij een publiek figuur is en zijn acties soms leiden tot sterke meningen en emoties. Hij is een briljant, maar gecompliceerd persoon die niet alleen een artiest en een zwarte man is, maar ook het pijnlijke verlies van zijn moeder moest doormaken en moet omgaan met de druk en isolatie, wat versterkt wordt door zijn bipolaire stoornis.”

Lees ook:

Livia is bipolair: ‘Al mijn hele leven voel ik me of superblij of heel slecht’