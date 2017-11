Shoppen maar: Kim Kardashian komt met een app á la Shazam, maar dan voor kleding

Je komt online een tof kledingstuk of accessoire tegen, waar je instant verliefd op wordt. Hebben! Maar je hebt geen idee van welk merk of welke winkel het item afkomstig is. Kim Kardashian schiet te hulp.

Hoewel Instagramgebruikers vaak het merk taggen van het item dat ze dragen, gebeurt het ook regelmatig dat je een foto tegenkomt waarbij niet duidelijk is waarvan een kledingstuk, tas of zonnebril is. Of: het item is uitverkocht en nu zoek je een vergelijkbaar exemplaar. Kim weet hoe je je voelt en lanceert daarom de app Screenshop: een soort Shazam, maar dan voor kleding. Met de gratis app kom je er heel makkelijk achter waar je dat geweldige item kunt shoppen.

Net als Madonna

Het werkt als volgt: je maakt een screenshot van die mooie jas of jurk, en uploadt die in de app. Vervolgens krijg je webshops te zien waar je het artikel of een soortgelijk item kunt kopen. Kim testte de app natuurlijk ook zelf: ‘Ik denk dat dit voor iedereen baanbrekend is. Met de app ben je in staat om elk screenshot om te zetten in een webshop. Het is een fascinerend concept,’ vertelt ze aan BuzzFeed. ‘Ik heb de app gebruikt toen ik Clueless en oude Hollywood-films keek om zo een outfit te scoren voor Halloween. Ik had foto’s van Marilyn Monroe en Madonna, zette ze in de app en er kwamen alleen maar leuke outfits uit.’

Je downloadt de app hier. Shoppen maar!

Bron Vogue | Beeld Hollandse Hoogte