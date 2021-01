Hoewel de twee het niet officieel bevestigd hebben, weten Amerikaanse media het vrij zeker: het huwelijk van Kim Kardashian en Kanye West stevent af op een scheiding. Volgens ingewijden is die scheiding onvermijdelijk, maar is Kim toch ook terughoudend met het tekenen van de papieren.

En daar heeft de realityster een hele begrijpelijke reden voor. Dat zijn namelijk hun vier kinderen North, Chicago, Psalm en Saint.

Het beste voor de kinderen

‘Ze wil zeker weten dat ze de juiste beslissing maakt voor haar kinderen’, zegt een bron dichtbij het stel. ‘Het gaat niet meer over het huwelijk. Ze zal altijd van Kanye houden, maar het is over tussen hen. Kim is nu alleen gefocust op het wat het beste is voor hun kinderen. Het is een zware beslissing voor haar die ze probeert uit te zoeken.’

Struikelblok

Het huis kan in de scheiding nog een groot struikelblok vormen. Kim wil het liefst dat Kanye het huis in Calabasas aan haar afstaat. Dat huis is de thuisbasis van hun kinderen en de plek waar ze zijn opgegroeid. Hoewel Kim alle grond rondom het huis bezit, is Kanye de officiële eigenaar van het huis. Als het geen harmonieuze scheiding wordt, kan dat nog gecompliceerd worden.

‘Verdrietig, maar oké’

Intimi zeggen dat Kanye intussen wel beseft dat het huwelijk voorbij is. ‘Ze heeft er genoeg van en ze heeft hem gezegd dat ze ruimte nodig heeft om na te denken wat ze wil met de toekomst. Hij is verdrietig, maar oké. Hij weet dat het onvermijdelijke gebeurt, en hij weet dat dat er snel aan komt.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Bustle | Beeld: Brunopress