Kim Kardashian is ziedend om beschuldigingen aan adres dochter North

De Bob Ross-fandom is ook toegeslagen in huize Kardashian-West. Kims dochter North is aan het schilderen geslagen en natuurlijk deelde Kim als trotse moeder het eindresultaat op de socials. Al snel werd geroepen dat een 7-jarige dit nooit gemaakt kan hebben. Maar dan heb je aan Kim dus een verkeerde.

Hoewel Kim qua kritiek best wel wat gewend is, moet je niet aan haar kinderen en hun talent komen. De realityster is ziedend nadat op Twitter iemand schreef dat North dit nooit geschilderd kan hebben. In een vrij lange post legt Kim in kapitalen uit dat haar dochter wel degelijk het schilderij zelf gemaakt heeft.

‘Don’t play with me’

‘DON’T PLAY WITH ME WHEN IT COMES TO MY CHILDREN’, reageert ze woest. ‘Mijn dochter en haar beste vriend hebben een serieuze schildercursus gevolgd waar hun talent en creativiteit worden aangemoedigd. North heeft ongelooflijk hard gewerkt aan dit schilderij en het duurde weken voordat het af was. Als trotse moeder wilde ik haar werk met iedereen delen.’

Voor de volwassenen die het werk van haar kind in twijfel trekken, heeft ze ook nog een boodschap. ‘Houd alsjeblieft op met jezelf voor schutten met negativiteit en sta ieder kind toe om geweldig te zijn.’

Kunstenaars in de familie

Kim besloot zelfs werk van haar (bijna) ex en Norths vader Kanye West te delen. ‘Throwback naar wat van haar vaders werk toen hij nog een kind was’, schrijft ze in haar Instagram Story’s. Waarmee ze maar wil zeggen: kunstenaars zitten in de familie en wee je gebeente als je ooit vraagtekens zet bij de creativiteit van North Ross.

