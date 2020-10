Niet Kylie, niet Kourtney, niet Kim. Kanye West zou de reden zijn dat de beroemdste familie ter wereld stopt met ‘Keeping Up With The Kardashians’.

Om het stoppen van de serie is veel te doen. Wat wil je ook, we hebben het hier over de Kardashians. Volgens momager Kris Jenner (64) is er geen vuiltje aan de lucht (well, doesn’t that sound familiar). Zij blijft voet bij stuk houden dat het simpelweg tijd is voor iets nieuws. En dat de familie nu de kans krijgt om het iets rustiger aan te doen. Maar Page Six wist onlangs al te melden dat het stoppen van de serie vooral zou komen door Kim en Kylie.

A family affair

“De familie zit al maanden vast in een debat over de toekomst van de show”, lazen we toen. “Kim zit verwikkeld in alle drama met Kanye West. Hij weigert persoonlijke details prijs te geven in de show, en het wordt steeds moeilijker voor Kim om tijd te vinden om de afleveringen te filmen.”

En waar het Kim (39) juist om meer persoonlijke details zou gaan, zou het bij Kylie (23) juist om minder persoonlijke details gaan. Volgens de familievriend heeft zij het gevoel dat ze meer dan genoeg genoeg geld verdient aan haar andere zakelijke projecten – we noemen een Kylie Cosmetics dat ze voor 600 miljoen heeft verkocht –, waardoor ze niet langer bereid is om voor grof geld haar privacy op te geven. “Kylie verdient miljarden met haar producten en sponsordeals. Ze heeft de show niet nodig en heeft net als haar zus Kendall altijd geworsteld met de roem en schijnwerpers. Het filmen van de show betekende dat ze steeds in Los Angeles moest zijn, nu is ze vrij om op vakantie te gaan of Travis Scott te volgen tijdens zijn volgende tour.”

Ikke, ikke, ikke

Maar dat was toen. Nu beweert een ‘hechte familievriend’ dat Kim zich “compleet bedrogen en belogen” voelt. “Als manager van de kinderen sloot Kris altijd de familiecontracten af met zender E!, het bedrag werd dan onder de meisjes verdeeld”, klinkt het. “Maar tegenwoordig vindt Kim dat ze meer verdient dan ze krijgt van het netwerk. Haar sekstape trok destijds als eerste de aandacht naar de familie toe, waardoor ze hun show kregen. En Kim is ook nu nog steeds de grootste trekpleister.”

Breekpunt

En juist daar zit de crux: Kim wil zich niet uitlaten over alle ophef rond haar man Kanye West (43) en zijn geestelijke toestand. “Kim is het beu dat er camera’s op haar gericht staan als haar huwelijk implodeert. Ze schaamt zich dood voor het gedrag van Kanye en vindt dat ze haar problemen niet met de wereld hoeft te delen. Als het om haar huwelijk gaat, staat Kim op een breekpunt.”

En hoewel ze afgelopen weekend nog een happy family pic postte samen met Kanye en kinderen North en Saint, zou ze achter de schermen bezig zijn met een scheiding. De aanleiding: het filmpje van een emotionele Kanye West die op een podium staat en vertelt dat hij en Kim tijdens de zwangerschap van hun oudste kind North (7) een abortus overwogen. Daarna ging Kanye nog een stapje verder. Op Twitter schreef hij een stortvloed aan warrige berichtte, waarin hij onder meer bekende hoe hij al “maanden probeert te scheiden van Kim”. Volgens de hechte familievriend was dat volgens Kim het ‘laagste dieptepunt dat hij kon bereiken’.

Vicieuze cirkel

En daar stopte het niet. Naar verluidt schoven Kim en Kanye aan bij een mediator, maar heeft dat niet mogen baten. Nadat Kanye opnieuw een reeks warrige berichten postte, waaronder één waarin hij over een Grammy-award urineert, was de maat vol. “Toen wist ze dat dit moest eindigen. Ja, ze weet dat Kanye een ziekte heeft. Maar ze heeft genoeg van deze vernietigende vicieuze cirkel.”

Volgens de familievriend bracht Kim die boodschap ook al over aan Kanye, al verliep dat niet bepaald zoals verwacht. “Ze verloor haar geduld en schreeuwde in tranen dat ze niet langer met hem getrouwd wilt blijven. Ze was hysterisch, Kanye was aan het huilen”, klinkt het. Kim zou de scheidingspapieren intussen hebben laten opmaken, en zou nu wachten tot de toestand van Kanye genormaliseerd is om ze in te dienen.