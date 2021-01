Kim Kardashian laat scheiding zien in realityserie en Kanye is niet blij

Hoewel Kanye West oké is met het feit dat Kim van hem wil scheiden, is er één ding waar de artiest echt niet blij mee is. Kim is namelijk van plan de aanloop en het hele proces rondom de scheiding te laten zien in het laatste seizoen van ‘Keeping up with the Kardashians’.

De scheiding tussen haar Kim en Kanye wordt volgens ingewijden een van de belangrijkste verhaallijnen in het nieuwe en tevens laatste seizoen van de wereldberoemde realityserie. Ondertussen fluisteren andere bronnen dat Kanye ‘ziek’ is van de Kardashians. ‘Vooral van haar moeder, die zich bemoeit met iedere beslissing die Kim maakt.’

Niet blij

Kim wil het allerlaatste seizoen seizoen van Keeping up with the Kardashians knallend afsluiten. Daarom bewaart ze alle details rondom de scheiding voor wanneer dat seizoen later dit jaar in première gaat. Haar bijna ex-echtgenoot is daar allesbehalve blij mee. Hij was al een zeldzame verschijning in de realityserie en zit er niet op te wachten dat hun break-up uitgebreid in beeld komt.

Veilige omgeving

De voornaamste reden waarom Kim niet meer met Kanye verder wil, zijn hun kinderen. Ze wil hen een ‘stabiele en veilige’ omgeving geven. Nadat de rapper tijdens zijn campagne om president te worden van Amerika zei dat Kim hun eerste kind bijna had geaborteerd, was het voor Kim klaar. Al haar pogingen om te helpen aan zijn mentale gezondheid zijn mislukt en ze wil volgens insiders niet langer dealen met zijn onvoorspelbare acties.

Laten we hopen dat het leven van Kim als de scheiding rond is en de filmploeg haar huis definitief verlaat eindelijk in rustiger vaarwater komt.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Stylecaster | Beeld: Getty