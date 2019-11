Kim Kardashian mengt zich in de pietendiscussie

Niemand minder dan Kim Kardashian heeft zich gemengd in de Nederlandse pietendiscussie. De realityster heeft zo haar bedenkingen over Zwarte Piet, laat ze weten in een bericht op Twitter.

Kardashian deelt een oud artikel van het televisienetwerk Al Jazeera. ‘Deze Nederlandse ‘traditie’ genaamd ‘Zwarte Piet’ is verontrustend!’, schrijft Kardashian bij het stuk met de kop: ‘Zwarte Piet is Nederlands racisme ten voeten uit’. Het stuk gaat over de tegenstanders van het zwartgeschminkte hulpje van Sinterklaas.

This Dutch “tradition” called: “black pete” is disturbing! https://t.co/fF26SP99OT — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 17 november 2019

Publieke discussies

Kim mengt zich via sociale media steeds vaker in publieke discussies. Zo steunt de realityster – die momenteel druk is met haar rechtenstudie – meerdere gevangenen in hun strijd voor gerechtigheid. Ook Brendan Dassey, verdachte uit Netflix-hit Making a Murderer, krijgt hulp van Kim. Maar liefst zeventien gevangen zijn de afgelopen maanden met hulp van Kim vrijgekomen.

