Kim Kardashian ontkent dat ze Italiaans erfgoed naar huis smokkelde

Is Kim Kardashian stiekem niet ’s werelds beroemdste realityster maar een gewiekste kunstsmokkelaar? Het klinkt spannend, maar Kim ontkent dat ze een beeld uit de oudheid vanuit Italië naar Los Angeles smokkelde. Hoe het precies zit, blijft een schimmig verhaal.

Volgens Italiaanse autoriteiten is het beeld, dat officieel ‘Fragment of Myron Samian Athena’ heet, illegaal meegenomen. Het ding werd vastgehouden bij de douane in Los Angeles nadat een oplettende beambte opmerkte dat het weleens beschermd Italiaans erfgoed zou kunnen zijn.

‘Gekocht zonder Kims toestemming’

Op het vooraf ingevulde douaneformulier staat dat het beeld een geschatte waarde van 745.882 dollar heeft en op naam staat van Kim Kardashian ‘doing business as’ Noel Roberts Trust. Een woordvoerder ontkent echter dat Kim het werk heeft gekocht en zegt dat dit de eerste keer is dat ze er überhaupt van hoort.

‘We geloven dat het is gekocht en haar naam zonder haar toestemming is gebruikt. Omdat ze het nooit heeft ontvangen, was ze zich niet bewust van de transactie’, zegt de woordvoerder. ‘We moedigen een onderzoek aan zodat het beeld weer naar de rechtmatige eigenaar gaat.’

‘Weggeroofd’

Autoriteiten die onderzoek doen naar de zaak vonden een factuur van de Belgische interieurontwerper Axel Vervoordt, die Kim hielp met het inrichten van haar huis in Los Angeles. Vreemd genoeg staat in de papieren van het Belgische bedrijf dat het beeld niet uit Italië afkomstig is. Een Italiaanse archeoloog die in opdracht werkt van de Italiaanse overheid heeft intussen geconcludeerd dat het beeld wel degelijk uit de Romeinse periode stamt. Het oordeel van de archeoloog liegt er niet om: het beeld is weggeroofd, gesmokkeld en illegaal geëxporteerd.

‘Zowel onze cliënt als de galerie waar we het beeld kochten, hebben in onderhandelingen over dit beeld altijd in vertrouwen gehandeld’, reageert Vervoordt. Dat zal allemaal wel, maar toch eisen de Italianen dat het beeld rapidemento terugkeert naar Italiaanse bodem.

