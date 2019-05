Kim Kardashian op gevangenenbezoek met Hemelvaartsdag

Kim Kardashian is donderdag met Hemelvaartsdag op gevangenenbezoek gegaan bij de ter dood veroordeelde Kevin Cooper in de San Quentin-gevangenis.

De realityster, die zelf rechten studeert, zet zich in voor onterechte gevangenen in Amerika. Cooper is er daar één van.

Moordenaar

De vrouw van Kanye West is ervan overtuigd dat Cooper in de jaren tachtig ten onrechte is veroordeeld voor het plegen van vier moorden. De 61-jarige man wacht al sinds 1983 op zijn doodstraf. Afgelopen oktober kreeg Kim de gouverneur van Californië zover om zich te verdiepen in de zaak, waarna er nieuwe DNA-testen kwamen.

De definitieve resultaten hiervan moeten nog binnenkomen. Toch besloot Kim dat ze Cooper alvast wilde ontmoeten. In een twee uur durend gesprek is Kim er verder van overtuigd geraakt dat Cooper er toentertijd is ingeluisd, meldt TMZ.

Hoogstwaarschijnlijk is Cooper maar al te blij met de steun van Kim. De realityster studeert nu zelf rechten en wist met haar juridische team de afgelopen maanden al zeventien gevangenen vrij te krijgen. Keep up Kardashian!

