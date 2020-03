Kim Kardashian reageert op de Kanye-tapes en ontkent alles

Mij is altijd geleerd dat waar er twee ruzie hebben, er twee schuld hebben (want, zo zijn mijn moeder dan altijd, ‘ruzie maken doe je nooit alleen’). Toch gaat die vlieger niet op voor Kim Kardashian. Ook zij laat zich nu uit over de uitgelekte Kanye-tapes. En wat blijkt? Het is allemaal de schuld van Taylor Swift. Álles.

We hebben het hier natuurlijk over een van de belangrijkste telefoongesprekken uit de geschiedenis van de popcultuur. Het telefoontje van Kanye West naar Taylor Swift. Het gesprek waar Kim Kardashian drie minuten van lekte en publiceerde. Wat zorgde voor een publieke feud tussen Kanye, Taylor en Kim. Taylor sprak van karaktermoord, Kanye en Kim genoten van alle aandacht.

Nu, vier jaar na dato, laait de feud opnieuw op. Afgelopen vrijdag verscheen op mysterieuze wijze het volledige telefoongesprek op het wereldwijde web. Niet de zorgvuldig gekozen drie minuten van Kim Kardashian, maar de volledige 25 minuten die het gesprek duurde. En hieruit bleek dat Taylor Swift – zoals ze zelf altijd beweerde – nooit had gelogen. Taylor Swift had al die tijd de waarheid gesproken.

Maar omdat er op dit moment belangrijkere dingen zijn dan ruzies in de popscene, wijdde Taylor er één story op Instagram aan, inclusief swipe up naar de website van de World Health Organization. Want ook Taylor vindt dat deze ruzie er niet meer toe doet.

Kim Kardashian zweeg, totdat ze gisteren besloot er een reeks tweets aan te wijden. Een knap staaltje reversed psychology als je het ons vraagt. Want in plaats van dat La Kardashian haar excuses aanbiedt, verwijt ze Taylor dat zij degene is die opnieuw over de ruzie begint, en dat juist in tijden van corona!

Kim Ratashian

.@taylorswift13 has chosen to reignite an old exchange – that at this point in time feels very self-serving given the suffering millions of real victims are facing right now. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 24, 2020

Dat gaan we even ontleden. Kim zegt dat Taylor degene is die de ruzie opnieuw doet oplaaien. Fout. Want Taylor is niet degene die het volledige audiofragment heeft gelekt (hoezo zou ze dat dan nu pas hebben gedaan, en niet vier jaar geleden?). Er wordt zelfs gesuggereerd dat momager Kris Jenner degene is die het telefoongesprek heeft verspreid. Ook fout: dat Kim doet alsof Taylor Swift zichzelf belangrijker vindt dan de ‘millions of real victims’. Uhm, Taylor is toch juist degene die haar lezers doorverwijst naar de website van de WHO omdat er – inderdaad – belangrijkere dingen nu zijn?

I didn’t feel the need to comment a few days ago, and I’m actually really embarrassed and mortified to be doing it right now, but because she continues to speak on it, I feel I’m left without a choice but to respond because she is actually lying. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 24, 2020

Ach gos, ze wil niet reageren. Maar ze heeft geen keuze!

To be clear, the only issue I ever had around the situation was that Taylor lied through her publicist who stated that “Kanye never called to ask for permission…” They clearly spoke so I let you all see that. Nobody ever denied the word “bitch” was used without her permission. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 24, 2020

Je ziet het, ze wil eigenlijk niet reageren. Want er zijn belangrijkere dingen. En toch reageert ze. Al drie tweets meer dan Taylor Swift, en treedt ze in nutteloze details.

En ze reageert nog een keer.

En nog een keer.

At the time when they spoke the song had not been fully written yet, but as everyone can see in the video, she manipulated the truth of their actual conversation in her statement when her team said she — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 24, 2020

Nog een keertje.

“declined and cautioned him about releasing a song with such a strong misogynistic message.” The lie was never about the word bitch, It was always whether there was a call or not and the tone of the conversation. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 24, 2020

En nog een keertje, vol verwijten!

I never edited the footage (another lie) – I only posted a few clips on Snapchat to make my point and the full video that recently leaked doesn’t change the narrative. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 24, 2020

Het houdt niet op.

To add, Kanye as an artist has every right to document his musical journey and process, just like she recently did through her documentary. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 24, 2020

Kanye has documented the making of all of his albums for his personal archive, however has never released any of it for public consumption & the call between the two of them would have remained private or would have gone in the trash had she not lied & forced me to defend him. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) March 24, 2020

Eh, eerst zien dan geloven?

Eigenlijk heeft de publicist van Taylor het laatste woord.

I’m Taylor’s publicist and this is my UNEDITED original statement. Btw, when you take parts out, that’s editing. P.S. who did you guys piss off to leak that video? 😂😂😂 https://t.co/AtMGUp3t24 pic.twitter.com/EjGDwAdL6O — Tree Paine (@treepaine) March 24, 2020

Het volledige gelekte telefoongesprek tussen Kanye West en Kim Kardashian.