Kim Kardashian steunt verdachte uit Netflix-hit Making a Murderer

De zwakbegaafde Dassey bekende op 17-jarige leeftijd de moord op fotografe Teresa Halbach, net als zijn oom Steven Avery. De twee zitten een levenslange straf uit en houden tot op de dag van vandaag vol nog altijd onschuldig te zijn.

Manipulatie

Volgens de advocaat van Dassey is de bekentenis een gevolg van verbale manipulatie. In de serie zegt Dassey dan ook: ‘Ik heb alleen maar bekend, omdat de politie vertelde dat ik vrij zou komen als ik ging praten.’

Gratieverzoek

Het advocatenteam van Dassey heeft een gratieverzoek ingediend bij de gouverneur van de staat Wisconsin, om hem vervroegd vrij te krijgen. Het liefst nog voor zijn dertigste verjaardag.

Kim gelooft in Dassey’s onschuld en besloot zijn brief te delen met haar 62 miljoen volgers op Twitter. Ze tweette: ‘Alsjeblieft gouverneur Evers, lees deze brief.’

Onschuldig

In de brief schrijft Dassey onder andere dat hij onschuldig is en graag naar huis zou willen. Hij sluit zijn brief af met: ‘Dat is alles voor nu. Zorg goed voor jezelf en tot de volgende keer. Liefs, de volledig onschuldige Brendan Dassey.’

Kim is momenteel druk bezig met haar rechtenstudie. De afgelopen maanden wist ze maar liefst zeventien gevangenen vrij te krijgen.

