‘Ongekende media-aandacht Kim Kardashian reden van de scheiding’

Hoewel het nog niet bevestigd is door het celebritykoppel zelf, is de scheiding van Kim Kardashian en Kanye West volgens Amerikaanse media in aantocht. Pam Behan (52), de voormalig nanny van de Kardashian kids, meent dat dit voornamelijk te wijten is aan Kanye. Hij zou niet met de media-aandacht van Kim kunnen omgaan.

Pam Behan meldt aan The Daily Mail dat de rapper het ongekende succes en de continue media-aandacht van zijn vrouw niet kan handelen. Hij zou zich er zelfs ontzettend aan storen, meent ze.

De keerzijde van succes

Pam was een van de eerste oppassers van de Kardashian kinderen. In de jaren ’90 werkte ze voor Kris en Caitlyn Jenner, en paste ze op de jonge Kim, Kourtney en Khloe. Ze kent de inmiddels wereldberoemde zussen dan ook erg goed. Ze vertelt: ‘Geld, macht, intelligentie, succes en schoonheid zijn zaken waar niet iedereen goed mee om kan gaan. Kim Kardashian heeft al die dingen en dat schrikt sommige mannen af. Ik denk dat Kanye het perfecte voorbeeld is van zo’n man. Hij is zelf zeer succesvol en miljardair, dus waar zou hij zich druk om moeten maken? Maar toch kon hij haar succes niet verkroppen’, verklaart ze.

Nee is nee

Ook stelt ze dat Kanye het maar slecht kan verkroppen dat Kim Kardashian geen jaknikker is en geregeld haar eigen gang gaat. ‘Hij is niet gewend dat iemand tegen hem ingaat en nee zegt. Maar Kim deed dat wel, meerdere malen zelfs. En nu doet ze dat definitief’, aldus Pam.

Alleenstaande moeder

Terwijl Kim volgens media terughoudend is om definitief van Kanye te scheiden wegens hun vier kinderen, duurt het volgens Pam Behan niet lang meer voor het huwelijk echt voorbij is. ‘Kim is net 40 geworden en zometeen ook alleenstaande moeder. Maar ze is sterk en kan veel aan, zo was ze al als kind’, besluit ze.

Bron: Daily Mail | Beeld: ANP