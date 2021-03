Man probeert in te breken bij villa Kim Kardashian en claimt Kanye te zijn

Een 24-jarige inbreker heeft een poging gedaan om binnen te komen in de villa van Kim Kardashian. Niet heel snugger, want als iemand haar beveiliging op orde heeft dan is het Kim K wel. Dat de inbreker niet bepaald een top plan had voorbereid, bleek ook wel toen hij claimde Kanye West te zijn toen hij gepakt werd.

Inbraakpoging bij Kim Kardashian

De man deed een inbraakpoging bij het stulpje van Kim in Californië. Hij kwam niet ver, want hij werd buiten de woning al gesnapt door Kims beveiligers. De politie rekende hem in en hield hem 72 uur onder psychiatrisch toezicht. Hij wordt aangeklaagd voor het onrechtmatig betreden van privégebied, maar is inmiddels wel weer op vrije voeten.

Geen reactie van Kim

Page Six heeft het nieuws over deze inbraakpoging naar buiten gebracht, maar de realityster zelf reageert er nog niet op. Zo is ook niet bekend of Kim en haar kinderen thuis waren toen de man binnen probeerde te komen.

Goede beveiliging

Als er iemand in celebrityland is die de boel goed beveiligd heeft, dan is het Kim. In 2016 maakte de realityster een traumatische overval mee toen ze in Parijs verbleef voor Paris Fashion Week. Ze werd vastgebonden en onder schot gehouden. Het appartement is toen leeggehaald, waarbij vooral veel juwelen zijn gestolen. Sindsdien heeft Kim haar beveiliging flink aangescherpt. Overal waar ze gaat, gaan er beveiligers mee. Ook haar huis is goed beveiligd. In 2018 zei ze daarover: ‘Thuis heb ik meerdere beveiligers. Ik heb iemand nodig aan elke kant van mijn huis. Ik woon in een gated community en ze staan direct bij de ingang.’

Slechte smoes

Dat de inbreker claimde Kanye West te zijn is om meerdere redenen niet heel snugger te noemen. Ten eerste nemen we aan dat de beveiligers van Kim het verschil tussen een 24-jarige inbreker en Kanye wel kunnen zien. Daarnaast heeft de inbreker zijn smoes niet heel handig getimed, aangezien Kim en Kanye momenteel in een scheiding liggen.

