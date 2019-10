De flink zat er flink in bij Kim Kötter (37). Toen ze voor het eerst thuis onder de douche stapte na haar deelname aan Expeditie Robinson, voelde ze een knobbeltje in haar borst.

‘Ik stond voor het eerst thuis onder de douche toen het gebeurde,’ aldus Kim tegenover Story. ‘Ik voelde een knobbeltje in mijn borst. Natuurlijk schrok ik me helemaal te pletter. Ik hoef je niet uit te leggen dat er op zo’n moment werkelijk van alles door je heen gaat.’

Niets ernstigs

De moeder van twee twijfelde geen seconde en snelde naar de huisarts. ‘Ik heb natuurlijk behoorlijk in spanning gezeten, maar uiteindelijk bleek het te gaan om een ontsteking van lymfeklieren,’ vervolgt Kim. ‘Dat kwam omdat mijn weerstand bijna helemaal weg was door Expeditie Robinson. Godzijdank was het dus niets ernstigs.’

Nog meer gezondheidsklachten

Het was niet de enige gezondheidsklacht waar Kim mee te maken kreeg na haar deelname aan het survivalprogramma. ‘Ik kreeg een gezwel in mijn gezicht, waardoor ik helemaal geen klussen meer kon doen. Ook heb ik een soort bobbel bij mijn buik, ik durf geen badpak meer aan, het is net of ik zwanger ben. Dat doet je lichaam als reactie op het feit dat het langere tijd heel weinig eten heeft gehad; het gaat vet opslaan.’

Hulp

Ze vertelt hoe je als kandidaat na het Expeditie Robinson-avontuur opnieuw wordt opgevoed wat betreft voeding. ‘Je krijgt eerst smakeloos eten. Kip en rijst waaraan geen zout, peper of wat dan ook is toegevoegd. Ook is er een maatschappelijk werker aanwezig om met je te praten over wat er is gebeurd.’

Overgehaald

Ook geeft Kim toe dat ze in eerste instantie niet af wilde reizen naar het onbewoonde eiland. ‘De eerste keer dat ze belden, was in juni. Toen gaf ik onze jongste zoon Youp (1) nog borstvoeding. Dus zei ik ‘nee’. Daarna twijfelde ik nog,’ zegt ze.

Uiteindelijk was het haar partner Jaap Reesema (34) die haar overhaalde om toch te gaan. ‘Hij zei: Je bent het hele jaar lang ondernemer of moeder. Neem nu eens de tijd om helemaal terug te gaan naar wat en wie je nog meer bent. En dat heb ik gedaan.’

