Kim Kötter over ‘Expeditie Robinson’: ‘Je kunt overleven als je jezelf bent’

Volgens Kim Kötter heeft haar deelname aan Expeditie Robinson haar leven veranderd. In de nieuwste Flair vertelt het model dat ze op het eiland voor het eerst trots op zichzelf was.

Van tevoren was Kim Kötter best gespannen over haar deelname. “Ik vroeg mij af: wat gaat het met mij doen? Als alles wegvalt: man, kinderen, werk, wie ben ik dan?”

Volgens Kötter kon het twee kanten opgaan. “Ik kan er onzekerder uit komen, met zo’n gevoel dat je hebt als je als laatste wordt gekozen voor gym, maar het kon ook heel goed gaan. Dat laatste gebeurde gelukkig. Ik werd een soort Pippi Langkous: ik kon mezelf redden, ook als ik alleen was. Ik zat alleen op Duivelseiland en voelde me de koning te rijk: dit kan ik! Daar was ik voor het eerst trots op mezelf.”

Niet moederen en niet werken

Haar ouders en man vonden het in het begin wel lastig dat Kötter mee zou doen. “Ze waren bang dat ik de eetproef zou krijgen en geen weerstand meer zou hebben. Die kreeg ik, maar alles is goed gegaan.” Uiteindelijk vond haar man dat ze het toch moest doen: “Kim, ik denk dat dit het moment is waarop je even niet moet moederen en werken, maar dat je gewoon Kim bent. Ga het maar doen, ik regel het allemaal wel hier.”

Het model en voormalig organisator van Miss Nederland kwam na Expeditie Robinson “niet terug als een nieuwe, maar juist als de oude Kim”, vertelt ze. “Ik ben door dat programma eigenlijk terug bij mezelf gekomen. Ik leerde op mezelf te vertrouwen. Dat overleven op Duivelseiland was voor mij een metafoor voor mijn leven. Je kunt alleen overleven als je jezelf bent.”

De Flair, met daarin het interview met Kötter, verschijnt woensdag.

