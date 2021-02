Lief: Kim Kötter deelt schattige foto van pasgeboren zoontje Ted en zijn twee broers

Kim Kötter (38) deelt haar roze wolk met een lieve foto op Instagram. Op 23 februari beviel ze van haar zoontje Ted, die ze kreeg met haar grote liefde Jaap Reesema (36).

Ze schrijft bij de lieve foto van Ted, Muck en Youp: “De Reesema’s”. “Van harte! Dit worden hartenbrekers”, schrijft Shelly Sterk onder het kiekje.

Kim beviel begin deze week en was maar al te blij dat ze Ted in haar armen mocht ontvangen, liet ze weten aan Shownieuws. “Ik ben, eerlijk is eerlijk, blij dat de bevalling achter de rug is. Ik zit echt op een roze wolk. Hij heeft vannacht ook goed geslapen, het ziet er allemaal goed uit.”

Medisch

Hoewel ze een thuisbevalling in bad hadden gepland, net zoals bij hun tweede kindje, liep het allemaal even wat anders. Kim moest toch naar het ziekenhuis en daar hebben ze echt moeten helpen. “De vliezen braken op zondag uit zichzelf. Toen kreeg ik 24 uur de tijd om zelf te bevallen thuis, maar dat lukte niet. De weeën kwamen niet, dus toen werd ik medisch.”

Pittige bevalling

Kötter moest worden ingeleid en bij de laatste keer ging het ineens heel hard. “Het was een pittige bevalling! Maar goed, alles is goed gekomen. Het laatste stukje heb ik hem er zelf uit mogen trekken.” Een bijzonder moment, maar ook best even spannend. Toch durfde ze het uiteindelijk aan en heeft ze hem zelf bij het hoofdje en de schouders gepakt om de kleine man eruit te trekken.

Broertje

En Muck en Youp? Die zijn helemaal in de wolken met hun kersverse broertje. “Ted heeft er gewoon twee vaders bij. Ze willen alleen maar erbij. Aaien, vasthouden en verzorgen! Ze zijn heel schattig met hem.”

