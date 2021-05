Kimberley Klaver is verloofd: ‘Ongelooflijk dankbaar’

Ten huwelijk gevraagd worden is voor velen hét bijzondere moment in hun leven. En als dat dan ook nog eens op een bijzondere manier gebeurt, dan kun je natuurlijk maar beter meteen ‘JA’ zeggen. Toch? Zo ging dat bij Kimberley Klaver in ieder geval wel.

Gelukkig voor ons werd dit bijzondere moment gefilmd en deelde ze dit op haar Instagram.

Rozenblaadjes

De actrice werd een week geleden compleet verrast door de liefde van haar leven: Michel. In de video die ze deelde is te zien dat ze haar ouderlijk huis binnenstapt en meteen door rozenblaadjes wordt verwelkomt. Haar bonuskindjes doen flink hun best om Kimberley de juiste kant op te begeleiden. Hoewel de rozenblaadjes eigenlijk al voor zich spreken, lijkt het erop dat het voor Kimberley nog niet helemaal duidelijk is welke kant dit op gaat.

Vervolgens wordt er ook door iemand gitaar gespeeld en als ze even later doorloopt naar de tuin, staat Michel daar op haar te wachten. Hier doet hij het romantische aanzoek. Op Instagram schrijft ze: ‘Ik geloof in de liefde en blijf altijd in de liefde geloven. En dus zeg ik JA! Vol overtuiging ja’.

Dankbaar

Verder schrijft ze onder de video dat ze niet alleen ‘ja’ tegen haar partner zegt, maar ook tegen haar bonuskindjes. ‘JA tegen mijn fijne schoonfamilie die mij vanaf het begin met liefde en warmte hebben ontvangen en er altijd voor ons zijn’. Het aanzoek was voor de actrice extra bijzonder omdat ze ten huwelijk werd gevraagd in haar ouderlijk huis dat haar overleden vader heeft gebouwd. ‘Zo voelde het alsof hij er toch bij was. Ongelooflijk dankbaar’.

Kimberley en Michel zijn sinds 2018 samen. In 2019 beviel ze van hun eerste zoontje samen: Julius.

Bron: Instagram | Beeld: Brunopress