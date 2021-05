Van kinderboeken tot horrorfilms: ‘Kippenvel’ krijgt verfilming op Netflix

Was jij vroeger ook verslaafd aan de ‘Kippenvel‘-boeken? Je weet wel, die boeken die eigenlijk nét iets te spannend waren voor je levendige fantasie, maar die je toch niet weg kon leggen. Dan hebben we goed nieuws voor je: Netflix kondigt aan de boeken van R.L. Stine te gaan verfilmen. Er is een heuse trilogie aan films op komst.

Fear Street

De trilogie die wordt uitgebracht gaat over de Fear Street-boekenreeks. Grote kans dat je dit járen geleden wel eens gelezen hebt, maar we helpen je graag je geheugen op te frissen. Fear Street gaat over een groepje tieners die in 1994 betrokken raakt bij een aantal angstaanjagende gebeurtenissen. De tieners gaan op zoek naar wat er precies aan de hand is en worden daardoor het doelwit van een mysterieuze moordenaar die banden heeft met het verleden.

De drie films zullen zich dan ook in drie verschillende jaartallen afspelen: in 1994, 1978 en 1666.

Trilogie op Netflix

Normaal gesproken worden films uit een trilogie-reeks verspreid over een langere periode. Inmiddels zijn we zó gewend aan het bingewatchen van series, dat we dat met films ook het liefste lijken te doen. En daar heeft Netflix natuurlijk over nagedacht. Want de films worden kort achter elkaar uitgebracht. Alle films zijn zelfs al opgenomen. Vanaf 2 juli kunnen we genieten van deze horrorfilms. Het tweede en derde deel komen op 9 en 16 juli uit.

De cast van alle drie de films belooft wat goeds en we zien dan ook een aantal bekende gezichten in de trailer, zoals Maya Hawke en Sadie Sink, beiden bekend van Stranger Things.

Beeld: Netflix