Kinderen Angelina Jolie verrassen haar op verjaardag: ‘Compleet overdonderd’

4 juni vierde Angelina Jolie haar 46e verjaardag. Dat deed ze met de meest bijzondere mensen in haar leven: haar kinderen. Volgens People vierde de familie haar verjaardag eerst thuis, waarna ze samen met Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (15) en tweeling Vivienne en Knox (12) op pad ging voor een etentje buiten de deur.

Ze werd meegenomen naar restaurant TAO in Los Angeles, een favoriet restaurant van de actrice. Volgens een bron was Jolie compleet overdonderd door deze verrassing van haar kinderen. Ze heeft intens genoten van de tijd die ze met haar kinderen kon spenderen.

Scheiding

De vader van haar zes kinderen is Brad Pitt, met wie ze inmiddels al jaren in een vechtscheiding ligt. Onlangs werd bekend dat ze een rechtszaak over de voogdij van de kinderen had verloren. Angelina Jolie wilde namelijk de volledige voogdij over haar kinderen, maar de rechtbank heeft besloten dat ook Brad Pitt recht heeft om zijn kinderen te zien.

De scheiding zou het gevolg zijn van een uit de hand gelopen ruzie tussen Brad en zijn oudste zoon Maddox. Volgens Angelina heeft hij hun kind geslagen tijdens een vlucht in een privévliegtuig. Dat gebeurde nadat hij teveel gedronken zou hebben.