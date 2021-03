Dít is hoe de kinderen van Bibian Mentel er nu uit zien

Bibian Mentel (48) heeft een zoon Julian (18). Maar daar blijft het niet bij. Ze heeft namelijk ook nog twee stiefdochters: Annabella en Laila. En dit is hoe de kinderen van de paralympisch topsportster er nu uit zien!

Julian vierde 9 februari zijn 18e verjaardag en Bibian was maar wat blij dat ze deze bijzondere leeftijd nog mee heeft mogen maken. ‘Lieve, stoere, knappe, leuke, zorgzame Julz, wat ben je opgegroeid tot een heerlijke, fijne 18-jarige jongeman!’, schreef ze bij het filmpje. ‘En wat ben ik super trots op je! Mijn hoop om jou 18 te zien worden is gelukt! Dus op naar de 21 🤞🙏 ….weet dat ik iedere dag van je geniet, love you ❤.’

Stiefkinderen

Ook heeft Bibian nog twee stiefkinderen: Annabella en Leila. Op het Instagramaccount van haar man Edwin zijn geen recente foto’s te vinden, maar op het profiel van Julian is te zien dat de twee al opgegroeid zijn tot prachtige dames.

Best zwaar

In een interview met Linda in 2018 vertelde Bibian hoe haar 16-jarige zoon met haar ziekte omgaat. Want voor Julian is het soms best zwaar. ‘Hij leeft natuurlijk van jongs af aan met een moeder die kanker heeft. Als hij angstig was, zei ik dat ik altijd in zijn hart zou blijven. Dat is ontstaan toen zijn vader en ik uit elkaar gingen. Mijn zoon is echt een mama’s kindje, we hebben maar 1 blik nodig en weten van elkaar wat we voelen.’

Scheiding

Na de scheiding wilde Julian dan ook liever bij zijn moeder blijven wonen. Wel heeft Mentel hem altijd duidelijk laten weten dat ze misschien niet meer lang te leven heeft. ‘Dan zei ik: ‘schatje, onthoud dat waar je ook ter wereld bent, mama altijd in je hartje zit, ook als ik niet meer leef.’ Dat heb ik hem van kleins af aan meegegeven.’

Angst

En dat vertelt de snowboardster hem nog steeds. ‘Hij heeft momenten dat hij tegen me aan komt liggen en bang is voor wat er nog gaat komen. En als ik zijn lijf voel schokken, vraag ik: ‘Schat, wat is er?’ En dan zegt hij: ‘Ik wil je niet verliezen.’ ‘Ja, maar je weet toch … ’ antwoord ik dan. En dan vult hij al aan: ‘Ja, je zit altijd in mijn hart’.’

Documentaire

De snowboardster werd een jaar lang gevolgd voor een documentaire Leef, die op Videoland staat. Arie Boomsma bezocht het gezin vorig jaar om met hen te praten over deze bijzondere opname over hun leven. Hun zoon Julian vertelde ook toen in tranen: ‘Dat is mijn grootste angst, om mama te verliezen. Ze betekent heel veel voor me en ik zou echt niet weten wat ik zonder haar zou moeten.’

Ode

Eigenlijk is het gemaakt als een soort ode voor als Bibian er niet meer zou zijn. Toch zit er in de documentaire ook een scène waar ze het hebben over de dood: in de documentaire geeft ze aan niet in het ziekenhuis te willen sterven. Wat ze wel zou willen? ‘Met mijn gezin om me heen, dat kan natuurlijk in het ziekenhuis ook, maar dat is toch een steriele omgeving’, verklaarde Mentel.

