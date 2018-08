Kinderpornorechercheur zwemt IJsselmeer over om geld op te halen voor Centrum Seksueel Geweld

Zoveel mogelijk geld inzamelen voor het Centrum Seksueel Geweld. Dat is het doel van kinderpornorechercheur Babette Rens. Om dit te realiseren zwemt ze morgen samen met twee anderen in estafettevorm het IJsselmeer over.

Babette bekijkt dagelijks heftigste beelden voor haar werk. Zwemmen is voor haar – naast praten met collega’s – een manier om deze van zich af te kunnen zetten. ‘Als ik het water induik, zwem ik m’n kop leeg.’

Onder de indruk

Morgen om 7.30 uur staat Babette samen met collega Wendy en zwemvriend John in Stavoren klaar om het water in te duiken. Dit keer niet om haar hoofd leeg te maken, maar om geld op te halen voor het Centrum Seksueel Geweld, een instelling waar Babette onlangs voor haar werk mee in aanraking kwam. Dit maakte zoveel indruk dat de zedenrechercheur dolgraag haar eigen steentje wil bijdragen in de vorm van een zwemestafette.

Samen oversteken

Als zwemfanatiekeling stond het oversteken van het IJsselmeer altijd al op Babette’s lijstje, maar in haar eentje zou ze dat niet redden. Daarom schakelde ze de hulp van Wendy en John in. Een mooie uitdaging, zo vindt ze zelf. Om de beurt zal het trio steeds twee kilometer zwemmend afleggen om zo gezamenlijk de overkant van het IJsselmeer te bereiken. Na tweeëntwintig kilometer kruipen de drie in Medemblik weer op het droge. ‘We willen zoveel mogelijk geld ophalen zodat het CSG daar goeie dingen mee kan doen: van het verlenen van hulp tot het vullen van het promotiepotje,’ aldus Babette.

Doneren

Op dit moment staat de teller bijna op drieduizend euro, maar dat kan natuurlijk nog veel meer. Steun jij Babette ook? Hier kun je geld doneren.