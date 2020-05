‘Kinderwens Mary-Kate Olsen reden voor scheiding van Olivier Sarkozy’

Het is een pijnlijk besefmomentje: rijk, mooi en beroemd wil niet zeggen dat je alles in het leven zomaar zal hebben. Mary-Kate Olsen wil, naar verluidt, maar één ding en dat is een kind.

De kinderwens van Mary-Kate Olsen zou een van de belangrijkste redenen zijn dat zij en haar echtgenoot Olivier Sarkozy gaan scheiden na een huwelijk van vijf jaar.

Bronnen vertellen aan E Online dat de 33-jarige modeontwerper steeds vaker dacht over het krijgen van kinderen. Voor de 50-jarige Sarkozy was dat echter een gesloten hoofdstuk. Hij kreeg in een eerder huwelijk al twee kinderen. “Zij vond het heel vervelend dat ze er niet eens over konden praten”, aldus een ingewijde.

Hoewel het uitbreiden van hun gezin een belangrijk onderwerp was, zou het ook een steeds grotere rol zijn gaan spelen dat Olsen en Sarkozy een hele andere invulling aan hun vrije tijd geven. “Olivier is heel sociaal en vindt het heerlijk om naar grote evenementen te gaan. Mary-Kate is meer een huismus en houdt haar kring kleiner.”

Olsen en Sarkozy (50) trouwden in november 2015, toen ze drie jaar een relatie hadden.