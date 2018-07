Kippenvel: bezoekers en dj’s Tomorrowland brengen odes aan Avicii

Jarenlang was wijlen Avicii een van de headliners van de mainstage op Tomorrowland. Maar het immense festival en zijn bezoekers zijn de dj nog lang niet vergeten. Dat blijkt wel aan aandacht die dit weekend tijdens de ‘eerste helft’ van het evenement naar hem uitging.

Honderden Zweedse fans brachten gisteravond een ode aan Avicii. Zij hielden om klokslag 20.00 uur een levensgroot spandoek omhoog met daarop het gezicht van de dj die drie maanden geleden uit het leven stapte.

Daarnaast bracht ook Nicky Romero een ode aan de dj door een nooit uitgebracht nummer van Avicii en Coldplay te draaien.

Holy shit! Kippenvel! Nooit uitgebracht geluid van Avicii en Coldplay 😳#Tomorrowland2018 https://t.co/gaWSxtbo1d — Rámon van 3FM (@ramon3fm) 22 juli 2018

De broers Dimitri Vegas & Like Mike besteedden tijdens hun act ook aandacht aan het overlijden van de dj. Zij vroegen 40.000 bezoekers om hun telefoon op te lichten, mixten Avicii’s Wake me up met Bromance, en draaiden de megahit Levels.

Amazing tribute to #Avicii by Dimitri Vegas & Like Mike last night at #Tomorrowland ❤ pic.twitter.com/fRsR380hTH — DV&LM (@DV_and_LM) 22 juli 2018

Eerder werd al bekend dat er op de Tomorrowland-brug een herdenkingsplaats zou komen voor Tim Bergling – zoals Avicii echt heette. Daar werd ook zijn muziek live gespeeld door muzikanten.

Bron: AD, Telegraaf