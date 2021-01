Klaar met de kou? Temperaturen lopen deze week iets op

Een echte koukleum? Dan hebben we toch redelijk goed nieuws voor je. De temperaturen lopen namelijk deze week weer iets op. Maar geniet ervan zolang het kan: het duurt níet lang tot de winter terugkeert. Oh en je zult je paraplu wel nodig hebben.

Weer winter 2021

Als je verlangt naar íets warmere temperaturen, hebben we goed nieuwes voor je. Het kwik schommelt deze week namelijk rond de zeven graden, wat warm is voor de tijd van het jaar. Daarnaast hoeven we voorlopig geen sneeuw te verwachten. Lang zal de winter overigens niet wegblijven en meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza noemt het dan ook ‘typisch wisselvallig, Nederlands winterweer’.

Regen, regen, regen

Volgens de weerdeskundige krijgen we te maken met zachtere lucht. Hij voegt daaraan toe dat het ‘van tijd tot tijd regent’ en je van dinsdag tot en met donderdag maar beter de deur uit kunt gaan met een paraplu. Dat het kwik wat oploopt en de ruiten de komende dagen waarschijnlijk niet gekrabd hoeven te worden, betekent echter niet dat de winter voorbij is. Het lijkt er namelijk dat de temperaturen vanaf donderdag weer dalen en net boven het vriespunt komen te liggen. De kans is op vorst is dan ook vooral in het weekend erg groot.

Typisch Nederlands

Het wisselvallige weer dat ons te wachten staat, is volgens Klaassen typisch Nederlands. ‘Hier hebben we veel invloed vanuit zee. Wanneer de stroming westelijk is, is de lucht vochtig en zacht. Maar wanneer de stroming draait naar noordoostelijke wind, is het ineens weer koud’, legt de weerman uit. ‘Door de stromingspatronen is het weer erg wisselvallig en kunnen de temperaturen binnen een week flink omslaan.’

Sneeuw verdwijnt

De sneeuw die in Zuid-Limburg gevallen is, zal naar verwachting op dinsdag helemaal gesmolten zijn. ‘Deze week liggen de temperaturen weer ruim boven het vriespunt’, vervolgt de deskundige van Weerplaza. ‘Afreizen naar de Limburgse heuvels om de sneeuw te zien is dan ook niet meer nodig.’

Gaat het nog sneeuwen?

Of we erna nog een witte wereld kunnen verwachten? Deze week in ieder geval niet. ‘Eind van de week wordt het een stuk kouder, maar het lijkt ook droog te worden op de meeste plaatsen’, voorspelt Klaassen. ‘Dat betekent dat de kans op verse sneeuw erg klein is. Als de temperatuur onder het vriespunt daalt en het daarnaast ook wat natter is, kan er nog sneeuw vallen. Maar dat lijkt ver weg. De komende dagen moeten we het doen met regen.’

