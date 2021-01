Klaar met wandelen? 5x unieke lockdown buitenactiviteiten

De weekenden tijdens een lockdown bestaan tegenwoordig vooral uit wandelen, wandelen en nog eens wandelen. Nu is dat natuurlijk een prima tijdsbesteding (want goed voor je én gezellig met een vriend of vriendin), maar we willen ook wel eens wat anders. Daarom: vijf unieke buitenactiviteiten die je prima kunt doen tijdens deze lockdown.

Oesters plukken

Dit lijkt me dus helemaal het einde. Oesters plukken. En nog gratis ook! Per persoon mag je maximaal 10 kilo oesters meenemen (wat dus echt bizar veel is). Je vindt er trouwens niet alleen maar oesters (de Japanse variant, ‘creuse’ op de menukaart van een restaurant), maar ook kokkels en mosselen. Ook deze mogen gewoon in de eigen meegebrachte emmer. Dus, meenemen: emmer en iets van een beitel of hamer, want de schelpen kunnen vastzitten op de stenen en daarvoor is wat gereedschap aan te raden. Als je ze ter plekke wilt eten (leuke date; fles champagne mee en een lekker dipje voor op de oesters), neem dan ook oesterhandschoenen en een oestermes mee. Dan nog even waar precies; via ‘wildplukwijzer‘ en zoekterm ‘oester’ zie je precies waar je aan de slag kunt gaan. En als je gaat: kies voor kaplaarzen. Je staat zo tot je knieën in het water.

Recreatieschaatsen op een kunstijsbaan is echt fantastisch leuk! Lekker actief bezig zijn, coronaproof ook – want afstand houden is heel gemakkelijk – én je ontwikkelt je schaatsskills. Ben je klaar voor die Elfstedentocht als ‘ie ooit komt. Wist je dat heel veel schaatsbanen gewoon geopend zijn voor recreatieschaatsen? Check de website van de schaatsbaan bij jou in de buurt voor de meest actuele informatie.

De gewone bioscoop is natuurlijk dicht, maar veel gemeenten en/of bedrijven hebben daar wat op bedacht: een drive-in bioscoop. Lekker vanuit je auto een filmpje kijken met je beste vriend(in) of geliefde. Is toch weer wat anders dan samen op de bank hangen en na een halfuur film kijken zeggen: ‘Goh, zullen we gewoon lekker naar bed gaan?’ (#guilty). Google ‘drive-inbioscoop en jouw woonplaats’ en er rolt zo een rijtje met drive-inbioscopen uit.

Suppen een typische zomeractiviteit? Think again. Op verschillende plekken in Nederland wordt wintersuppen georganiseerd. Onder begeleiding ga je het water op en ontdek je de mooiste plekjes in de natuur. Wel handig als je al een beetje ervaring hebt: in de zomer is in het water vallen lekker verfrissend, maar nu in de winter is het gewoon een ijsbad.

Beschikking over een auto? Ga voor een roadtrip. Kies een mooie route uit en ga gewoon lekker rijden. Neem snacks, broodjes, koffie en een lekker drankje mee en maak er een fijn, coronaproof dagje van. Aanrader: richting het strand, daar een wandeling maken (toch weer dat eeuwige wandelen) en ergens lekker een warme chocolademelk to go scoren. Bonuspunten als je een klein flaconnetje rum in je binnenzak hebt zitten (als bijrijder natuurlijk he, de bestuurder niet).

Wil je toch wandelen? Check dan deze wandeltips van Structuurjunkie en wandelliefhebber Cynthia Schultz.

