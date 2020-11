Klaar voor de kerst: dit staat er deze week nieuw op Netflix

Elke week breidt Netflix zijn aanbod uit met nieuwe series en films. Deze week zien we o.a. Virgin River seizoen 2, The Christmas Chronicles 2 én de documentaire over Shawn Mendes.

Series

Heartbreak High

Tienerseries over liefdesverdriet en opgroeien zijn er genoeg, maar in de jaren 90 was Heartbreak High een enorm populaire variant. Mishandeling, drugsgebruik, geweld, racisme; de Australische serie wond er absoluut geen doekjes om! Mede hierdoor was de serie een grote hit onder middelbaar scholieren. Alle zeven seizoenen verschenen deze week online.

Überweihnachten

Basti is een jonge muzikant die zijn geboortedorp verliet voor een carrière in de grote stad. Helaas komt zijn beroemdheid maar niet van de grond, en keert hij voor de kerstdagen terug naar het ouderlijk huis. Daar wordt het er niet gezelliger op als zijn broer een relatie blijkt te hebben met zijn ex en Basti’s vrienden ruzie met elkaar hebben. Uit wanhoop vlucht de muzikant naar zijn oma. Überweihnachten is een driedelige dramedyserie: slim gemaakt en lekker sentimenteel.

Virgin River – seizoen 2

Na een verschrikkelijk drama verhuist verloskundige Mel Monroe vanuit het drukke LA naar het dorpje Virgin River. Veel rust krijgt ze niet, want de inwoners van het gehucht hebben óók problemen zat. Ze wordt verliefd op de getraumatiseerde veteraan Jack, maar die heeft zijn scharrel Charmaine per ongeluk zwanger gemaakt… Aan het einde van het eerste seizoen stond Mel op het punt te verhuizen, maar in het tweede seizoen keert ze tóch weer terug. Moet Mel het kind van de man waar ze verliefd op is ter wereld brengen? Goed nieuws voor de fans: de serie is al verzekerd van een derde seizoen.

Films

The Christmas Chronicles 2

Na het succes van The Christmas Chronicles kwam deze week het vervolg uit! Na haar eerdere avonturen met de Kerstman (Kurt Russell) is Kate (Darby Camp) een chagrijnige tiener geworden. Ze loopt weg van huis en komt de Kerstman weer tegen. Hij heeft een probleem want het vervelende kind Belsnickel probeert het feest voor iedereen te verpesten! Op de noordpool barst een magische strijd los, die het lot van het Kerstfeest beslist.

Christmas with the Kranks

De familie Krank (Tim Allen en Jamie Lee Curtis) slaan Kerst dit jaar over. Het versieren van hun huis is loeiduur en hun dochter is er toch niet bij dit jaar; zij zit lekker in Peru. Met het geld dat ze besparen reserveren ze een luxe cruise, maar hun buren (Dan Aykroyd en Emmet M. Walsh) eisen dat ze gezellig meedoen met de ‘christmas spirit’.

Dolly Parton’s Christmas on the Square

Dolly Parton brengt dit jaar haar eigen kerstmusical: Dolly Parton’s Christmas on the Square! Regina Fuller (Christine Baranski) keert terug naar haar geboortedorp om mensen hun huis uit te zetten. Er moet een nieuw winkelcentrum gebouwd worden en het halve dorp staat enorm in de weg. Kerstengel Dolly Parton laat Regina zien welke problemen de inwoners hebben, om haar hart te ontdooien. Christmas on the Square is campy, emotioneel, muzikaal én zoetsappig! Partons muzikale hitserie Heartstrings krijgt binnenkort óók een vervolg.

Hillbilly Elegy

Glenn Close speelt Bonnie Vance; een aan heroïne verslaafde moeder die in razend tempo het leven van haar kinderen verpest. Haar dochter Bev (Amy Adams) werkt als verpleegster, maar snoept zelf ook van de medicijnen. Haar zoon (Gabriel Basso) is net klaar met studeren, maar komt niet aan de bak, omdat mama weer eens aan de heroïne zit. Regisseur Ron Howard lijkt overduidelijk op een Oscar te mikken met dit drama, maar Hillbilly Elegy is vooral erg vermoeiend.

Instant Family

Mark Wahlberg en Rose Byrne besluiten drie kindjes te adopteren, maar de tiener Lizzy (Isabela Moner) blijkt enorm rebels. Haar broertje en zusje zijn enorm blij met hun nieuwe ouders, maar Lizzy drijft ze bijna tot wanhoop… Er wordt genoeg gelachen in Instant Family, maar de film legt wel degelijk de moeilijkheden bloot die sommige adoptieouders en -kinderen ervaren.

Docu

Mosul

De inwoners van Irak hadden al niet zo’n makkelijk leven na de Amerikaanse inval in 2003, en tot overmaat van ramp verscheen IS ook nog eens op het toneel. De documentaire Mosul gaat over de strijd die de internationale troepen voerden met ISIS in de enorme stad. Internationale troepen, soennieten, sjiieten, Koerden én christelijke strijders voerden een maandenlange, bittere strijd om de stad te bevrijden. Mosul laat zien hoe deze coalitie, die barstte van het onderlinge wantrouwen samenwerkte tegen het kwaad van IS.

Shawn Mendes

Netflix plaatste deze week een optreden van Shawn Mendes online, Shawn Mendes: Live in Concert, én een documentaire: Shawn Mendes: In Wonder. Het concert, met hits als Stitches en There’s Nothing Holding me Back, is prima. De documentaire zit helaas iets minder goed in elkaar. Er wordt veel heisa gemaakt over de stemproblemen van de zanger, die eigenlijk wel meevallen, en zijn sixpack komt regelmatig in beeld. Shawn Mendes: in Wonder is helaas alleen geschikt voor de allergrootste fans.

