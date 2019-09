Klaar voor het slechte weer: deze films en series verschenen afgelopen week op Netflix

Heel veel regen betekent in ieder geval één ding: lekker buiten wandelen zit er waarschijnlijk niet in. Bummer. Maar met deze week onder meer de terugkeer van het Spaanse gevangenisdrama Vis a Vis, het laatste hoofdstuk van The Good Place en vijf seizoenen van een van de meest spraakmakende comedyseries aller tijden ben je wel even zoet.

Series

Vis a Vis: Seizoen 4

Nadat ze is veroordeeld voor fraude, belandt de wereldvreemde Macarena in de lik tussen de zware criminelen. En als ze daar wil overleven, zal ze zich snel moeten aanpassen. Dit Spaanse gevangenisdrama wordt al vergeleken met Orange is the New Black! Meer crimineel goede titels vind je in onze lijst van de beste misdaadseries op Netflix.

The Good Place: Seizoen 4

In deze bovennatuurlijke comedyserie belandt de Eleanor (Kristen Bell) na een bizar ongeluk in het hiernamaals. Maar zij komt er al snel achter dat ook het paradijs niet zonder problemen is… Onlangs riepen we The Good Place nog uit tot een van de beste comedyseries op Netflix.

South Park: Seizoen 1, 16, 17, 18, 19

Na hitseries als Friends, How I Met Your Mother en The Big Bang Theory heeft Netflix nu ook South Park aan de comedy line-up toegevoegd. In deze spraakmakende animatieserie volgen we vier scholieren die alles en iedereen op de hak nemen. South Park werd bekroond met niet minder dan vijf Primetime Emmy Awards.

The Politician: Seizoen 1

Een rijkeluiszoontje hoopt ooit verkozen te worden tot de president van Amerika. Maar voor het zover is, moet hij zich zien te bewijzen in de politieke arena van zijn middelbare school. De maker van deze politieke satire tekende eerder voor hitseries als Glee en American Horror Story.

Abstract: The Art of Design: Seizoen 2

In deze docuserie komen baanbrekende ontwerpers aan het woord over hun leven, invloeden en belangrijkste creaties. In dit tweede seizoen worden de carrières van onder anderen Oscarwinnend kostuumontwerper Ruth Carter (Black Panther), productdesigner Ian Spalter (Nike, Instagram) en kunstenaar Olafur Eliasson belicht.

Films

We’re the Millers

Op het eerste gezicht lijken de Millers het ideale Amerikaanse gezinnetje. Maar in werkelijkheid zijn het vier losgeslagen criminelen die een grote partij drugs vanuit Mexico proberen te smokkelen. De hoofdrollen in deze misdaadkomedie zijn voor Jennifer Aniston (Friends) en Jason Sudeikis (Saturday Night Live).

In the Shadow of the Moon

Philadelphia wordt geplaagd door een sadistische seriemoordenaar die iedere negen jaar toeslaat. Een rechercheur is vastberaden om de mysterieuze moordenaar achter slot en grendel te krijgen. Bekijk ook ons overzicht van de beste horrorfilms op Netflix.

Power Rangers

Een aantal tieners vormt een superheldenteam tegen monsters, heksen en andere bovennatuurlijke bedreigingen. Samen moeten ze het opnemen tegen superschurk Rita Repulsa. Gebaseerd op de gelijknamige jeugdserie uit de 90s. Deze jeugdseries verdienen wat ons betreft ook een eigen film!

Misconduct

Een ambitieuze advocaat raakt verstrikt in een machtsstrijd tussen het hoofd van een farmaceutisch bedrijf en zijn partner. En hij komt er al snel achter dat de rivalen letterlijk over lijken gaan om hun doelen te bereiken. Ondanks de hoofdrollen van acteerkanonnen Al Pacino en Anthony Hopkins, flopte Misconduct genadeloos in de bioscopen.

24 Hours to Live

Een overleden huurmoordenaar (Ethan Hawke) wordt tot leven gewekt door dezelfde mensen die verantwoordelijk zijn voor de moord op zijn vrouw en kind. Nu heeft hij 24 uur om wraak te nemen. Maar om zijn doel te bereiken, moet hij samenwerken met de vrouw die hem gedood heeft…

