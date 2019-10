Let’s play a game: klassiek speelgoed is terug van weggeweest

Is het omdat we steeds eenzamer worden, omdat we vergroeid zijn met onze telefoon? Of is het omdat het aanbod – we noemen een Temptation Island en Peaky Blinders bordspel – steeds beter wordt? Hoe dan ook: we snakken naar ouderwetse gezelligheid, want volgens de laatste cijfers is het klassiek speelgoed terug van weggeweest.

Klassiek speelgoed

Dat blijkt uit cijfers van Bol.com en Intertoys. ‘Nostalgie speelt dit jaar een belangrijke rol in de cadeaukeuze,’ legt Carolien van Brakel, speelgoedexpert van Bol.com, uit aan het AD. ‘Ons assortiment telt tienduizenden fysieke spellen en deze vliegen de winkel uit. Niet alleen de bekende namen als Catan, Stratego en Risk, ook nieuwe bordspellen als Azul en Ticket to Ride doen het erg goed. Ook ouderwets puzzelen is weer geliefd. Niet alleen ouderen, maar ook kinderen gaan graag samen om de tafel om duizend puzzelstukjes in elkaar te leggen.’

En ben jij bang dat Barbie van het toneel verdwijnt? Nergens voor nodig, die zorgen. Naast de kaart- en bordspellen staan klassieke items als Barbie, Baby Born en Sylvanian Families nog steeds hoog op de verlanglijstjes.

En er is plek voor nog meer nostalgie, want ook Lego en Playmobil zijn vast onderdeel van de streg geselecteerde lijstjes.

Spelletjes voor grown-ups

Maar terug naar de volwassenen (Temptation Island lijkt ons niet echt iets voor de kids, hehe). Naast de groeiende populariteit voor bordspellen en de klassieke wensen als bekende kookboeken, cadeaubonnen en parfums is er meer. Zo willen we ook graag Google Chromecasts, airfryers en lp’s.

‘Cd’s verkopen we nog steeds, maar je ziet ook dat langspeelplaten steeds meer opkomen. Ook dat heeft weer met de retrotrend te maken. Maar we zien ook dat onze klanten steeds meer voor duurzaam kiezen. Mooi voorbeeld is de Sodastream waarmee je water bruisend kan maken. Dat scheelt een hoop plastic flessen die je niet meer hoeft te kopen’, aldus Marjolein Verkerk van Bol.com.

Top 10 verlanglijstje kinderen:

Bordspellen Max-mania (speelgoed met een link naar Max Verstappen, zoals racebanen en op afstand bestuurbare auto’s) Klassiek speelgoed als Barbie en Baby Born Interactief speelgoed dat aan de smartphone kan worden gekoppeld zoals Lego Hidden Side Speelgoed van Frozen (naar aanleiding van tweede deel van deze Disney-klassieker) NERF Fortnite Speelgoed van Pokémon Houten speelgoed in pasteltinten Schoencadeautjes zoals de minifiguren van L.O.L. Surprise Nintendo Switch

Bron: Bol.com en Intertoys, via AD

Top 10 verlanglijstje volwassenen:

Kookboeken Parfum Smartwatch met hartslagmeter Google Chromecast Airfryer Cadeaubon Lp’s Sodastream Gellak voor nagels Kleurboeken voor volwassenen

Bron: Bol.com, via AD | Beeld: Randy Fath via Unsplash