Zo scoor je je kleding altijd voor de beste prijs

Van shoppen worden we allemaal gelukkig en we belonen onszelf na een zware week met niks liever dan een compleet nieuwe garderobe. Jij zielsgelukkig, je kledingkast weer ramvol, maar je portemonnee is net iets minder blij. VIVA to the rescue, want in deze shops scoor jij én de leukste kleding én houd je geld over.

Een compleet nieuwe garderobe voor zo min mogelijk geld klinkt misschien als een droom, maar VIVA stelt een aantal kortingscodes beschikbaar, waardoor jij bij de leukste webshops altijd de best deal hebt. Speciaal voor jou, want van shoppen krijgen we toch nooit genoeg?

ASOS

ASOS is één van de grootste online fashion aanbieders van Europa. Van vintage items, tot nieuwe labels en je favoriete merken als Monki, Pull & Bear, Mango en Bershka. En ook het eigen merk van ASOS is zeer zeker de moeite waard en staat niet voor niets bekend als good value for money. Extra leuk: de laatste trends op het gebied van fashion bekijk je in het lookbook van ASOS. Elk seizoen verzamelen ze speciaal voor jou de beste trends die je natuurlijk meteen kunt shoppen.

Klik hier om met korting bij ASOS te shoppen.

ABOUT YOU

Op zoek naar talloze topmerken in mode? Dan ben je bij ABOUT YOU zeker aan het juiste adres. Met 1200 verschillende merken en ruim 250.000 producten, vind je hier altijd iets wat bij jouw garderobe past. Inspiratie nodig? Check dan de inspiratiepagina die dit fashion warenhuis heeft samengesteld en shop zo je favoriete look bij elkaar. Oh, en extra leuk: hier vind je ook de verhalen achter de verschillende items.

Klik hier om met korting bij ABOUT YOU te shoppen.

Boohoo

Naar het Verenigd Koninkrijk vliegen om op de hoogte te zijn van de laatste Britse modetrends is dankzij Boohoo totaal onnodig geworden, want in deze webshop scoor jij binnen een handomdraai unieke items en accessoires die je niet in ons eigen landje vindt. Elke dag lanceert de webshop honderd nieuwe items, waardoor je nooit uitgeshopt raakt. En dat altijd voor de beste prijs.

Klik hier om met korting bij Boohoo te shoppen.

Bonprix

Bonprix is een van de grootste Nederlandse webshops waar je terecht kunt voor het hele gezin. Je vindt hier de mooiste dameskleding, herenkleding en kinderkleding voor elke gelegenheid én tegen de beste prijs. Om bij te blijven met de laatste trends, wordt de webshop meerdere keren per jaar compleet vernieuwd en weet jij dus zeker dat je altijd op de hoogte bent van de nieuwste mode.

Klik hier om met korting bij Bonprix te shoppen.