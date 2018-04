Klein maar fijn: 3x logeren op de leukste plekjes in Nederland

Heb je een dagje weg op de planning staan binnenkort? En wil je weer eens wat anders dan een overnachting in een ‘simpel’ hotel? Wij hebben 3 leuke adresjes op een rij gezet waar je zeker even een kijkje moet nemen.

1. Het Waterland-huisje

In Strijp-S, het culturele en creatieve hart van Eindhoven, staat een huisje van 8 m2 (!) waar je kunt overnachten. Het heeft alles wat je nodigt hebt: een keuken(tje), slaapzolder(tje), woonkamer(tje) én badkamer(tje).

2. Brugwachtershuis Westerdoksbrug

Dit is een van de 28 Amsterdamse brugwachtershuisjes die zijn omgetoverd tot hotelkamer. Op deze locatie heb je misschien wel het mooiste uitzicht van Amsterdam: 360º over het IJ. Tip: op loopafstand van de populaire Noordermarkt eet je bij Winkel de lekkerste appeltaart van de stad.

3. Boomhut Torentjeshoek

Back to basic hoog in de bomen? Op deze camping in Drenthe kun je slapen in een boomhut. De camping ligt aan het natuurgebied Dwingelderveld, dus maak vooral een wandeling of een fietstocht.

Beeld: IStock