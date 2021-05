Kleinere piemels en minder zaadcellen door vervuiling

De vervuiling van onze aardkloot heeft effect op zo’n beetje alles wat er groeit en bloeit. En dat kun je letterlijk nemen, want uit onderzoek blijkt dat er een verband is tussen chemicaliën in producten en piemelzaken. De krimp van de penis, minder zaadcellen en erectiestoornissen zijn slechts voorbeelden van lichamelijke problemen door vervuiling.

Dat vertelt epidemioloog Shanna H. Swan in haar boek: Count Down: How Our Modern World Is Threatening Sperm Counts, Altering Male And Female Reporductive Development, and Imperiling the Future of the Human Race. Een hele mond vol, inderdaad. Maar als we haar moeten geloven, blijft dat niet zo – pun intended.

Hormonale evenwicht verstoord

Swan werkte mee aan een onderzoek waaruit naar voren is gekomen dat de hoeveelheid zaadcellen bij mannen in westerse landen met 59 procent (!!) is afgenomen tussen 1973 en 2011. Ze ging op zoek naar antwoorden en bundelde dit in haar boek. Ze schrijft: ‘Wegens de chemische stoffen in onze omgeving en de ongezonde manier van leven in onze moderne wereld raakt ons hormonale evenwicht verstoord. In sommige delen van de wereld produceren mannen tegenwoordig de helft van het aantal zaadcellen van hun opa’s vroeger.’

Kleinere piemels, slechter sperma

Het lijken misschien niet echt problemen van wereldklasse, maar dat is het volgens Swan wel. ‘Een wereldwijde existentiële crisis’, zelfs. Want, zo legt ze uit, door dit probleem kunnen we de voortplanting op het huidige niveau niet volhouden. De boosdoeners? Ftalaten (nee, da’s geen tikfout). Het zijn stoffen die gebruikt worden bij de productie van inkt, lijm, parfums en als zachtmaker voor plastic. Deze worden niet afgebroken als ze in het milieu terecht komen en zo komen ze via de lucht en het water in ons lijf en tasten ze onze hormoonhuishouding aan.

Hoe komt die kleinere piemel door vervuiling?

De onderzoekster kwam erachter dat baby’s die in de baarmoeder blootgesteld worden aan deze stoffen kleinere piemeltjes hadden. De reden? De stoffen gedragen zich als oestrogeen en daarmee wordt de natuurlijke hormoonproductie verstoord. Swan is behoorlijk negatief gestemd: ze denkt dat de afnemende vruchtbaarheid er in 2045 al voor kan zorgen dat de meeste westerse mannen nauwelijks nog levensvatbaar sperma hebben.

Wat kunnen we er tegen doen?

Gewoon maar afwachten en niks doen, lijkt geen optie meer. Dus, wat kun je volgens Swan doen om dit probleem in te dammen? ‘Biologische producten kopen en minder plastic gebruiken’, luidt het devies. Verder: zelf vers voedsel kopen én bereiden, zodat het niet in aanraking is gekomen met plastic. Kortom: minder plastic, meer piemel.

Bron: Skynews | Beeld: Getty Images