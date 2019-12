Moeite met knopen doorhakken in je interieur? Zo kies je altijd de juiste kleur

Je wil graag een nieuwe kleur kiezen in je interieur, maar weet niet waar je moet beginnen. Want past die tint wel bij de bank of gaat alles compleet vloeken? Geen zorgen, een styliste geeft je tips waardoor jouw woning er binnen no time uitziet om door een ringetje te halen.

Kleur kiezen interieur

Nu je bedacht hebt wat je mooi vindt, kun je gaan kijken wat ook echt bij elkaar past. Dat is ook weer afhankelijk van je eigen smaak. Vind je het prettig dat je interieur juist een beetje uitdagend blijft? Dan kun je voor complementaire kleurcombinaties gaan. Deze tinten liggen dus juist níet op dezelfde lijn, maar zelfs tegenover elkaar in de kleurencirkel. Het resultaat is een groot contrast, denk hierbij aan blauw met oranje of juist rood met groen.

Veiliger

Liever een veiligere optie met kleuren die wat meer op elkaar lijken? Dan moet je er wel op letten dat in deze tinten nog wel voldoende contrast zit. Van den Berg: ‘Neem bijvoorbeeld van de ene kleur een lichte variant en van de andere een donkere.’ Zo voorkom je dat alles één en dezelfde kleur lijkt.

Harmonieus geheel

Mocht je vooral voor wat meer rust willen gaan in je interieur, dan zijn de harmonieuze kleuren echt iets voor jou. Wat houdt dat precies in? Nou, deze nuances liggen naast elkaar op de kleurcirkel. Denk aan rood en oranje of groen en geel. Combineer dit met een neutrale tint zoals wit of grijs en je zult zien dat je woonkamer meteen een stuk gezelliger wordt. Denise: ‘Momenteel zien we veel terra-tinten. Deze combineren erg mooi met de neutrale tinten.’

Verschillende ondergronden

Wanneer je toch helemaal verliefd bent geworden op één kleur en deze het liefst overal opsmeert, dan is er ook nog een oplossing. Ton sur ton is namelijk helemaal hip, maar door deze juist aan te brengen op verschillende items (denk aan muur, ramen, kasten), zorgen de verschillende ondergronden toch weer voor een nét wat andere uitstraling. Zo kun je één nieuwe kleur kiezen voor je interieur, maar voorkom je dat heel je huis er hetzelfde uitziet.

Kleurnuances

Als laatste kunnen lichte en donkere tinten van een bepaalde kleur ook nog helpen om meer nuance te creëeren in je huis. Het resultaat is een rustige, kalme uitstraling waarin je volledig even zen kunt worden. Verschillende blauwtinten not done? Juist wel, volgens Denise. ‘Op deze manier heb je wel veel kleur in je interieur, zonder dat het te druk wordt’, sluit ze af.



