Deze kleur kleding maakt je aantrekkelijker

Een strak jurkje en hoge hakken zijn dé ingrediënten voor een sexy outfit. Voeg daar nog een vleugje van deze kleur aan toe en mannen kunnen je niet weerstaan.

Vandaag is rood… de kleur van jouw outfit! Volgens onderzoek van de University of Rochester is rood de kleur die je aantrekkelijker maakt voor mannen. Uit verschillende experimenten binnen hetzelfde onderzoek blijkt het zo te zijn; in sommige gevallen hadden de mannen niet eens door dat de vrouw in kwestie een rood shirt droeg.

Dat de kleur zorgt voor een aantrekkelijkere versie van jezelf, zou mede komen doordat de kleur in het dagelijks leven vaak wordt gekoppeld aan seks.

Niet de enige kleur

Rood is niet de enige kleur die invloed heeft op hoe je overkomt. Onderzoek van Fraser and Banks blijkt dat blauw zorgt voor een positieve vibe. Daarnaast zou het kalmte en betrouwbaarheid uitstralen.

Meer zelfverzekerdheid nodig voor bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek? Dan kun je het beste kiezen voor een all black everything outfit. Roze is overigens ook een goede kleur voor tijdens een belangrijke meeting. Je zou zeggen dat het zorgt voor een lieflijke look, maar daarentegen zou het steeds vaker gelinkt worden aan feminisme en onafhankelijkheid.

Bron Metro UK, Marie Claire UK | Beeld iStock