Oeps: klusjesmannen en schoonmakers klagen Kim Kardashian aan

Werken voor Kim Kardashian: een droombaan of juist het tegenovergestelde? De klusjesmannen en schoonmakers van de villa van Kim kunnen het in ieder geval niet erg aanraden. Zeven mensen die het onderhoud en het schoonmaakwerk van de villa verzorgden, klagen haar nu namelijk aan.

Ze zouden geen lunchpauze en onkostenvergoeding hebben gekregen én ze werden uitbetaald als freelancers. Dat terwijl hen een vast contract beloofd was.

Verkeerde persoon

Die vork blijkt toch net even anders in de steel te zitten. Een woordvoerder van Kim laat aan TMZ namelijk weten dat ze tegen de verkeerde persoon in actie zijn gekomen. Het zit namelijk zo: de onderneemster heeft het onderhoud en de schoonmaak van haar villa uitbesteed aan een ander bedrijf. Díe onderneming heeft vervolgens de mensen ingehuurd die daar daadwerkelijk werken. Dit bedrijf heeft dus andere beloftes gedaan en Kim zelf heeft hier wat dat betreft vrij weinig invloed op.

In een verklaring laat het team van Kim Kardashian het volgende weten: ‘Kim heeft nog nooit mensen niet betaald voor hun service en hoopt dat deze zaak tussen de medewerkers en het bedrijf dat hen heeft ingehuurd snel en vriendschappelijk wordt opgelost.’

Of die zeven personen daadwerkelijk hun zaak zullen aanpassen, is nog niet bekend. Wel is duidelijk dat deze mensen uit waren op schadevergoeding.

Bron: RTL | Beeld: Brunopress