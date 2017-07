Knap als je het droog houdt: heftige reclame van Interpolis over smartphonegebruik achter het stuur

Even een appje lezen of je agenda checken terwijl je achter het stuur zit: maak jij je er weleens schuldig aan? De kans is groot van wel, want uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid blijkt dat maar liefst 89 procent van de automobilisten tijdens het rijden weleens zijn smartphone gebruikt.

Dat appen achter het stuur kan leiden tot vreselijke gevolgen, wordt pijnlijk duidelijk in de nieuwe, indrukwekkende reclame van verzekeraar Interpolis. In de video zie je hoe proefpersonen stuk voor stuk op een parcours rijden, terwijl ze handelingen op hun telefoon uitvoeren. Dat verloopt niet al te best. Maar de echte shock komt even later, als de mensen kennismaken met Koen. Hij vertelt over de vreselijke gevolgen van het ongeluk dat hij veroorzaakte doordat hij op zijn telefoon zat. Nou, wij hielden het niet droog.

Bekijk de reclame hierboven.

Beeld Sanoma Beeldbank